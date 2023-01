Η Kim Kardashian έγινε για λίγο λέκτορας στο Harvard και το Twitter πήρε φωτιά

Πολλοί από όσους συμμετείχαν στο σεμινάριο, είπαν ότι η Kim έδωσε μια εξαιρετική δίωρη διάλεξη για την SKIMS

Η Kim Kardashian την Παρασκευή βρέθηκε ως προσκεκλημένη λέκτορας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Harvard. Η 42χρονη star μίλησε στο κοινό για την επιτυχία της εταιρείας της, SKIMS shapewear, προκαλώντας έναν καταιγισμό από σχόλια στα social media, πολλά από τα οποία ήταν εντελώς κακεντρεχή.

Η Kim και ο συνιδρυτής της SKIMS, Jens Grede, έφτασαν στο πανεπιστήμιο για να μιλήσουν στους φοιτητές της Βοστώνης που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα "Moving Beyond Direct to Consumer". Πολλοί από τους συμμετέχοντες σχολίασαν ότι η Kardashian ήταν φανταστική αφού έδωσε μια συναρπαστική δίωρη διάλεξη σχετικά με την εταιρεία SKIMS, η οποία αποτιμήθηκε στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πριν από έναν χρόνο.

Το Twitter πήρε φωτιά μετά την εμφάνισή της σε ρόλο λέκτορα με πολλούς χρήστες να την κατηγορούν, όπως και το ίδιο το Harvard που προσκάλεσε σε διάλεξη την «ατάλαντη» επιχειρηματία. Η Kim είναι γνωστό ότι σπουδάζει νομική. Μερικά από τα σχόλια που έγιναν μετά την εμφάνισή της στο πανεπιστήμιο, ήταν τα εξής: «Η Kim Kardashian γεννήθηκε μέσα στον πλούτο. Προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ένα sex tape για να ξεκινήσει καριέρα ηθοποιού ή τραγουδίστριας- καμία από τις δύο δεν απογειώθηκε. Η Kim K ήταν αρκετά πλούσια για να κάνει ένα σεναριακό ριάλιτι να δουλέψει, επειδή αυτή και η οικογένειά της είναι ξεδιάντροποι. Το Harvard είναι εξίσου κακόγουστο με τις Kardashians τώρα».

#EXCLUSIVE: #KimKardashian leaving Harvard Business School after speaking for nearly 2 hours. Students say they learned a ton. @NBC10Boston pic.twitter.com/MhppzWlhAd