Ο Justin Bieber πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών του για 200 εκατ. δολάρια

Πούλησε τα δικαιώματα και των 291 τραγουδιών του, στην Hipgnosis Songs Capital

O Justin Bieber το είπε και το έκανε! Πούλησε τα δικαιώματα για τη μουσική του μετά από συμφωνία που θα του αποφέρει 200 εκατομμύρια δολάρια. Ο star πούλησε τα δικαιώματα και των 291 τραγουδιών του, στην Hipgnosis Songs Capital.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πώληση που έχει γίνει ποτέ από καλλιτέχνη της γενιάς του. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες που έχουν πουλήσει μέχρι σήμερα τα δικαιώματα των τραγουδιών τους, είναι πολλές δεκαετίες στον χώρο. Πάντως, οι απολαβές για άλλους τραγουδιστές που έχουν πουλήσει τα τραγούδια τους, μοιάζει να είναι κοντά στο ποσό που θα λάβει ο Bieber.

«Αυτή η απόκτηση είναι μία από τις καλύτερες συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ με καλλιτέχνη κάτω των 70 ετών», δήλωσε ο Merck Mercuriadis, επικεφαλής της Hipgnosis Song Management. «Μόλις στα 28 του χρόνια, είναι ένας από τους λίγους αντιπροσωπευτικούς καλλιτέχνες της εποχής του streaming που έχει τονώσει όλη τη μουσική βιομηχανία».

