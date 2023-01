Ο Elon Musk άλλαξε το όνομά του σε "Mr. Tweet" και τώρα δεν μπορεί να το αλλάξει (στο Twitter)

Δεν τα πάει και τόσο καλά με τους πειραματισμούς

Ο Elon Musk αποφάσισε να αλλάξει το όνομα του λογαριασμού του στο Twitter σε "Mr. Tweet" και τώρα ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να επαναφέρει το κανονικό του.

Το όνομα, με το οποίο θέλησε να πειραματιστεί στην πλατφόρμα, είναι μια μάλλον ειρωνική αναφορά στο λάθος ενός δικηγόρου κατά τη διάρκεια δίκης σχετικά με τα tweets του για τη χρηματοδότηση της Tesla. Αν δεν έχεις ιδέα για τι μιλάμε, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί μια ομάδα μετόχων που μηνύουν τον μεγιστάνα για tweets του 2018, τον αποκάλεσε κατά λάθος ως "Mr. Tweet".

Changed my name to Mr. Tweet, now Twitter won’t let me change it back 🤣