Ο Tom Brady ποστάρει thirst trap με εσώρουχα, λίγο μετά την απόσυρσή του (και το διαζύγιο)

Aν το tweet του έπαιρνε 40.000 likes θα πόζαρε μόνο με εσώρουχo- και έτσι έγινε

Ο Tom Brady έχει μπει πλέον σε νέα φάση της ζωής του. Χωρισμένος, ελεύθερος και κυρίως ξεκούραστος, αφού πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε την οριστική απόσυρση του από το ποδόσφαιρο.

Τον περασμένο χρόνο, ο ποδοσφαιριστής είχε πάρει ξανά την απόφαση να αφήσει το άθλημα, ωστόσο στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και συνέχισε για λίγο καιρό ακόμη τους αγώνες και τις προπονήσεις. Γεγονός που όπως όλα δείχνουν, οδήγησε και στον χωρισμό του από την Gisele, αφού εκείνη του ζητούσε περισσότερο χρόνο και αφοσίωση για την οικογένεια.

Όλα αυτά όμως φαίνεται πως μένουν πίσω και ο Tom Brady, περνά τον ελεύθερο χρόνο του βάζοντας στοιχήματα με τους συμπαίκτες του και ποζάροντας στο Twitter μόνο με το εσώρουχό του.

Συγκεκριμένα ο 45χρονος παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου, πόζαρε με ένα καφέ μποξεράκι από τη σειρά αθλητικών ειδών Brady Brand, και στη συνέχεια μοιράστηκε την φωτογραφία στο Twitter με αφορμή ένα στοίχημα που είχε βάλει τον Ιούνιο του 2022 ότι θα αναπαραστήσει κάποιες από τις φωτογραφίες των μοντέλων εσωρούχων αν το tweet του έπαιρνε 40.000 likes.

«Το έκανα σωστά;», έγραψε στη λεζάντα του στιγμιότυπου, ρωτώντας τους φίλους του και πρώην παίκτες του NFL, Julian Edelman και Rob Gronkowski, αν είχε πετύχει τη λήψη.

Η φωτογραφία αυτή, ήταν ως απάντηση στο tweet της Brady Brand, που έλεγε: «Tom Brady, δεν το έχουμε ξεχάσει».

Hey @TomBrady we haven’t forgotten about this. https://t.co/mRBkqgb5Vq