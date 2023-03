Ποιος Robert Pattinson; Ο πρώτος emo υπερήρωας θα ήταν ο Nicolas Cage

Μήπως ο λόγος που η ταινία δε γυρίστηκε ποτέ, είναι ότι δε θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε;

Όταν είχαμε τον Robert Pattinson σε ρόλο emo Batman, ξαναζήσαμε την εποχή που φορούσαμε all star με διαφορετικά κορδόνια και κόβαμε στραβή φράντζα στο μαλλί, έστω κι από μέσα μας. Αν βιώναμε εποχή με Nicolas Cage ως emo Superman, το σίγουρο είναι πως δε θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Ίσως να είναι αυτός ο λόγος που η ταινία δεν κυκλοφόρησε ποτέ.



Όταν ανέβηκε στη σκηνή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Μαϊάμι για να παραλάβει το βραβείο του, o ηθοποιός μίλησε για την παραλίγο superhero εποχή του. Θα γυριζόταν το Superman Lives, σε σκηνοθεσία του Tim Burton, o οποίος είχε ήδη σκηνοθετήσει τον Mickael Keaton ως Batman το 1989 και το 1992.



Η Warner Bros. είχε άλλα σχέδια. Έχοντας ξοδέψει πολλά χρήματα για το Mars Attacks! του Tim Burton, το οποίο δεν είχε πάει πολύ καλά, δίσταζε να τον εμπιστευθεί ξανά.



«Αυτές οι ταινίες που είναι πολύ περίεργες, που καινοτομούν, εκνευρίζουν τον κόσμο. Νομίζω το φοβήθηκαν το Superman Lives, τελευταία στιγμή», δήλωσε ο ηθοποιός. «Είχαν ξοδέψει τόσα χρήματα για τα σκηνικά και τα κοστούμια. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δε θέλω να είμαι ο μυστικοπαθής Cage, αλλά ποτέ δεν ξέρεις!»

Στη συνέχεια, περιέγραψε τον χαρακτήρα ως έναν «διαφορετικό, κάπως emo Superman, αλλά δε φτάσαμε ως εκεί».

Μετά από χρόνια rewriting και επανασχεδιασμού, μετά από ατέλειωτη προσπάθεια κι ενώ η στολή του Superman ήταν έτοιμη, η ταινία δε βγήκε ποτέ. Η συγκεκριμένη ιστορία έχει γίνει και ντοκιμαντέρ - το The Death of Superman Lives: What Happened?, που κυκλοφόρησε το 2015.