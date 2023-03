H Sharon Stone είχε χάσει την επιμέλεια του γιου της επειδή έπαιξε στο Βασικό Έντικτο

«O δικαστής ρώτησε το παιδί μου, το μικρό μου αγοράκι: "Ξέρεις ότι η μητέρα σου γυρίζει ταινίες σεξ;"»

Την περίοδο που η καριέρα της Sharon Stone ήταν στο απόγειό της, στην προσωπική της ζωή όλα ήταν πολύ διαφορετικά. Ειδικά, την εποχή που πρωταγωνίστησε στο «Βασικό Ένστικτο» το 1992. Όπως εξομολογήθηκε σε επεισόδιο του podcast "Table for Two with Bruce Bozzi", ήταν πολύ σκληρό να χάσει την επιμέλεια του μεγαλύτερου γιου της εξαιτίας των ερωτικών σκηνών.

«Έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου. Όταν ο δικαστής ρώτησε το παιδί μου, το μικρό μου αγοράκι: "Ξέρεις ότι η μητέρα σου γυρίζει ταινίες σεξ;". Αυτό το είδος της κακοποίησης από το σύστημα, ότι εξετάστηκε δηλαδή τι είδους γονέας ήμουν επειδή έκανα αυτή την ταινία. Οι άνθρωποι τώρα κυκλοφορούν χωρίς ρούχα στην τηλεόραση και εγώ έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου γιατί εσείς ίσως είδατε ένα δέκατο έκτο του δευτερολέπτου του πιθανού γυμνού από εμένα», ανέφερε η star με πικρία.

«Κατέληξα στο νοσοκομείο με ταχυπαλμία. Είχε ραγίσει η καρδιά μου», περιέγραψε στη συνέχεια η ηθοποιός ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάει για τις επιπτώσεις που είχε στη ζωή της το γεγονός ότι πρωταγωνίστησε σε αυτόν τον ρόλο. Όπως έχει πει στο παρελθόν για τα γυρίσματα: «Ήταν μία ταινία μεγάλου μήκους για ένα μεγάλο στούντιο και είχαμε γυμνό, σεξ, ομοφυλοφιλία, όλα αυτά τα πράγματα που, στην εποχή μου, έσπαγαν τα ταμπού».



Η ηθοποιός έχει αποκτήσει έναν γιο τον Roan με τον πρώην σύζυγό της, Phil Bronstein. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1998 και υιοθέτησε τον Roan το 2000. Τρία χρόνια μετά, ο Bronstein κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, το οποίο βγήκε το 2004. Ζήτησε την κύρια επιμέλεια του Roan, ο οποίος ήταν 8 χρονών τότε, μετά τον χωρισμό, με τον δικαστή να απορρίπτει τελικά το αίτημά της για πλήρη επιμέλεια, θεωρώντας ότι ο Bronstein θα μπορούσε να προσφέρει ένα πιο σταθερό περιβάλλον.

Ο δικαστής έκρινε ότι η Stone ανέθετε συχνά τη φροντίδα του γιου της σε «τρίτους» με αποτέλεσμα το 2008 να χάσει την κύρια επιμέλεια του Roan. Έπειτα, υιοθέτησε άλλα δύο παιδιά, τον 17χρονο Laird Vonne και την 16χρονη Quinn Kelly.