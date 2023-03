Η Kate Middleton πήγε με μαντήλα σε μουσουλμανικό κέντρο του Λονδίνου

Υπήρξε ωστόσο και μια άβολη στιγμή με μια χειραψία που δεν έγινε ποτέ

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton επισκέφθηκαν πρόσφατα το μουσουλμανικό κέντρο στο Λονδίνο για να συναντηθούν με εκπροσώπους του σε μια προσπάθεια να δείξουν τη στήριξή τους προς την τοπική κοινότητα Hayes, ώστε να συγκεντρώσει χρήματα για τις οικογένειες που επλήγησαν από τους σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία.

Ανάμεσα σε όσα τράβηξαν την προσοχή των ΜΜΕ, ήταν και η εμφάνιση της Kate με μαντήλα. Το ζευγάρι έκανες προσεγμένες ενδυματολογικές επιλογές ως ένδειξη σεβασμού προς τη μουσουλμανική κοινότητα και τις παραδόσεις της. Πριν μπουν στο μουσουλμανικό κέντρο, και οι δύο έβγαλαν τα παπούτσια τους, ενώ η πριγκίπισσα της Ουαλίας κάλυψε το κεφάλι της με μια ασπρόμαυρη μαντήλα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους εκεί, ο William και η Kate ενημερώθηκαν για τον επιτυχή αγώνα του κέντρου να συγκεντρώσει πάνω από 25.000 λίρες σε έκκληση για τις πληγείσες χώρες ενώ συναντήθηκαν και με δύο μαθητές από το σχολείο Waldegrave και τη δασκάλα τους, για να φτιάξουν οριγκάμι -το οποίο αποτελεί σύμβολο αισιοδοξίας, ελπίδας και θεραπείας σε δύσκολες εποχές.

Το ζευγάρι κατά την άφιξή του στο κέντρο έζησε μεταξύ άλλων, και μια άβολη στιγμή με μια χειραψία. Όταν συστήθηκε στους παρευρισκόμενους, ο πρίγκιπας William έκανε χειραψία με όλους, μεταξύ άλλων και με τον Sufyaan Iqbal. Όταν ωστόσο η Kate πήγε να κάνει το ίδιο με τον σύζυγό της, ο Iqbal έβαλε το δεξί του χέρι στην καρδιά και έσκυψε το κεφάλι. Η πριγκίπισσα τράβηξε το χέρι της και υποκλίθηκε. Πρόκειται, σύμφωνα με τη Daily Mail, για έναν ευγενικό χαιρετισμό ενός άνδρα σε μια γυναίκα σε ορισμένες μουσουλμανικές παραδόσεις.

A Muslim community leader refused to shake hands with the Princess of Wales, Kate Middleton today. He shook hands with Prince William though. She respected the Muslim's religion by wearing a head scarf but he wouldn't respect her British culture by shaking hands because to them… https://t.co/jcXmwcDBLk pic.twitter.com/SyxViWCuYW