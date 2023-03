Μία από τις εμφανίσεις που θα θυμόμαστε για καιρό

Από τα φετινά Oscars δεν θα μπορούσε να λείπει η η Rihanna, η οποία ντυμένη στα μαύρα και με πολλά κοσμήματα, ανέβηκε στη σκηνή και κυριολεκτικά καθήλωσε, ερμηνεύοντας ολοζώντανα το "Lift Me Up" από το Black Panther: Wakanda Forever.

Η 35χρονη star κατάφερε να μαγνητίσει τα πλήθη με τη μαγευτική της ερμηνεία, την οποία έδωσε από μια πλατφόρμα που σταδιακά ανέβαινε. Η μπαλάντα- ωδή στον Chadwick Boseman, τον πρωταγωνιστή του Black Panther, ο οποίος κατέληξε από καρκίνο το 2020, σηματοδοτεί το πρώτο σόλο φωνητικό εγχείρημα της Rihanna από το 2016, τότε που κυκλοφόρησε και το τελευταίο της άλμπουμ "Anti".

Έναν μήνα λοιπόν μετά την επιτυχήμενη εμφάνισή της στο halftime show του φετινού Super Bowl όπου αποκάλυψε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, η Rihanna ανέβηκε στη σκηνή των Oscars, χαρίζοντας μία από τις πιο καθηλωτικές στιγμές της βραδιάς με ένα τραγούδι υποψήφιο για το αγαλματίδιο καλύτερου τραγουδιού.

Μπορεί στο Super Bowl να δέχτηκε κριτική για το lip singing και το play back, στην λαμπερή τελετή όμως η RiRi ανέβηκε στη σκηνή και καθήλωσε τα πλήθη. Το ρούχο που επέλεξε το οποίο είχε διαφάνεια, δια χειρός Alaïa, επέτρεψε στο κοινό να θαυμάσει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα. Αυτή ήταν η πρώτη υποψηφιότητα της Rihanna για Oscar στην καριέρα της, αλλά δεν κατάφερε να αποσπάσει το χρυσό αγαλματίδιο στην κατηγορία Καλύτερου Τραγουδιού, καθώς το έλαβε η ινδική υπερπαραγωγή "RRR" με το κομμάτι "Naatu Naatu" του M.M. Keeravaani.

Rihanna performs "Lift Me Up" at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/cyESzOZnmm