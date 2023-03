O Macaulay Culkin και η Brenda Song έγιναν για δεύτερη φορά γονείς (εντελώς μυστικά)

Σύμφωνα με αποκλειστικό άρθρο του Us Weekly, ο γιος του ζευγαριού ήρθε στη ζωή λίγο πριν τα Χριστούγεννα αλλά δεν έχει δημοσιευτεί ακριβώς πότε

Ο Macaulay Culkin και η Brenda Song έγιναν για δεύτερη φορά γονείς υπό εντελώς μυστικές συνθήκες. Ο ερχομός του δεύτερου παιδιού τους συνέβη όπως όλα δείχνουν, λίγο πριν μπει το 2023.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αποκλειστικό άρθρο του Us Weekly, ο γιος του ζευγαριού ήρθε στη ζωή λίγο πριν τα Χριστούγεννα αλλά δεν έχει δημοσιευτεί ακριβώς πότε.

