Gwyneth Paltrow: Ξεκίνησε η δίκη για εγκατάλειψη θύματος σε ατύχημα σκι

Είναι αντιμέτωπη με την κατηγορία της αμέλειας και της εγκατάλειψης

H δίκη της Gwyneth Paltrow μόλις ξεκίνησε και θα διαρκέσει οκτώ ημέρες. Η 50χρονη star κατηγορείται ότι τραυμάτισε σοβαρά έναν άνδρα σε ατύχημα στο Park City της Utah το 2016.



Ο συνταξιούχος Terry Sanderson έκανε μήνυση την Paltrow, ισχυριζόμενος ότι έπεσε πάνω του στο θέρετρο Deer Valley. Η Paltrow από την πλευρά της, έχει κάνει ανταγωγή, ισχυριζόμενη ότι τη χτύπησε με «σε όλο το σώμα».

Gwyneth Paltrow to appear in US court over 2016 ski-crash lawsuit ⚠️ https://t.co/HyBT6C7nYJ