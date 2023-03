Η Helen Mirren αποκάλυψε τη στιγμή που ξεχώρισε από τη βραδιά των Oscars- «Έβαλα τα κλάματα»

Η στιγμή που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της

Η Helen Mirren εμφανίστηκε στην εκπομπή της Kelly Clarkson, "The Kelly Clarkson show" και μεταξύ άλλων, μίλησε για τα Oscars, αποκαλύπτοντας ποιο ήταν το highlight της βραδιάς για εκείνη που την έκανε να βάλει τα κλάματα.

Όπως δήλωσε η 77χρονη star, η στιγμή που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της ήταν όταν είδε τον συνάδελφό της, Brendan Fraser να ανεβαίνει στη σκηνή. Για εκείνη, όπως εξομολογήθηκε, ήταν ό,τι πιο συγκινητικό ο Fraser να λάβει το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.

«Έβαλα τα κλάματα, όταν ο Brendan Fraser πήρε το βραβείο, είναι υπέροχος άνθρωπος. Είμαι σίγουρη πως όλοι ξέρετε πόσο όμορφος άνθρωπος είναι», σχολίασε χαρακτηριστικά.

