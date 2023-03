O Hugh Grant βρίσκει τα κινηματογραφικά γυρίσματα «θλιβερά» λόγω των κινητών τηλεφώνων

O διάσημος ηθοποιός νοσταλγεί τις στιγμές που τελείωναν τα γυρίσματα και οι ηθοποιοί μεθούσαν και ερωτεύονταν

Ομολογουμένως ο Hugh Grant έχει περάσει τη μισή ζωή του σε γυρίσματα, αλλά πλέον όχι μόνο δεν περνάει καλά σε αυτά, αλλά τα θεωρεί θλιβερά. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας των κινητών τηλεφώνων, μιας και ο διάσημος ηθοποιός αναπολεί τις στιγμές που οι ηθοποιοί μετά τα γυρίσματα, διασκέδαζαν, μεθούσαν η ερωτεύονταν ο ένας τον άλλο.

