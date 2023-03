H Ashley Graham απαντά για την αμήχανη στιγμή με τον Hugh Grant στα Oscars

«Ξέρεις κάτι; Η μαμά μου με έχει διδάξει να "σκοτώνω τους ανθρώπους" με ευγένεια»

Στα πιο αμήχανα στιγμιότυπα από την λαμπερή τελετή των Oscars 2023 είναι η συνέντευξη ανάμεσα σε Αshley Graham και Hugh Grant. Το γνωστό μοντέλο, καλωσόριζε τους καλεσμένους στο κόκκινο χαλί, όταν και κατέφθασε ο ηθοποιός Hugh Grant.



Όπως είναι λογικό, εκείνη ξεκίνησε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την βραδιά, αλλά και με το ποιον σχεδιαστή έχει επιλέξει ο γνωστός ηθοποιός για τη μεγάλη τελετή. Ο Hugh Grant πάντως, δεν φάνηκε να έχει και πολλή διάθεση για κουβέντα. Ίσα ίσα απέφευγε τις ερωτήσεις, δηλώνοντας πως δεν θυμάται ούτε το όνομα του σχεδιαστή που επέλεξε, όπως επίσης ούτε προχωρά σε οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με την ταινία που συμμετείχε έστω και για λίγο.



Η κάπως «καταστροφική» red carpet συνέντευξη του Hugh Grant φυσικά και δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό, το οποίο έσπευσε να δείξει την αντίδραση του μέσω του twitter, κάνοντας λόγο για το πόσο αγενής και snob ήταν ο ηθοποιός προς την Ashley Graham.

Hugh Grant slammed for ‘rude’ responses during Oscars interview with Ashley Graham. pic.twitter.com/EHnVDHsEXJ