Ένα χέρι βοηθείας από την Gaga σε φωτογράφο που πέφτει στο σαμπανιζέ χαλί της τελετής

Είδαμε τους μεγάλους νικητές των Oscars 2023, τους ευχαριστήριους λόγους τους, τους λαμπερούς καλεσμένους να δίνουν το παρών στο νέο και σαμπανιζέ χαλί, όπως επίσης και τα performances της Rihanna και της Lady Gaga.

Και μιλώντας για Lady Gaga, είναι η ώρα να δούμε κάποια στιγμιότυπα «της επόμενης ημέρας» όσων συνέβησαν στη λαμπερή τελετή απονομής των χρυσών αγαλματίδιων. Τα «φώτα» πέφτουν και πάλι στην Lady, η οποία πέρα από την εμφάνιση της στο σαμπανιζέ χαλί, έδωσε και μια εκπληκτική performance, φορώντας ένα σκισμένο jean και ένα T- shirt, δίνοντας μια έμμεση απάντηση σε όσους ισχυρίζονται πως έγινε διάσημη για τις ανατρεπτικές επιλογές της στο styling.

Αφού αποθεώθηκε για το ταλέντο της, αλλά και το γεγονός πως εμφανίστηκε στην σκηνή των Oscars, πιο απλή (αλλά απίστευτα ταλαντούχα) από ποτέ- μας δίνει έναν ακόμη λόγο για να κερδίσει τον σεβασμό μας.

Η Lady Gaga καθώς έκανε την είσοδο της στη τελετή, είχε στραμμένα όλα τα φωτογραφικά φλας επάνω της. Οι φωτογράφοι κυριολεκτικά την κυνηγούσαν για ένα και μόνο κλικ, ώσπου ένας από τους φωτογράφους έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο έδαφος.

Εκείνη όμως, αντί να συνεχίσει την θεαματική της είσοδο ή αντί να αδιαφορήσει για το ατυχές συμβάν, γύρισε να τρέξει προκειμένου να σηκώσει τον φωτογράφο που είχε μόλις πέσει. Και ναι, μπορεί να είναι κάτι βασικό και αυτονόητο, αλλά πόσοι celebrities θα νοιάζονταν πραγματικά για ένα ατυχές συμβάν ενός φωτογράφου στα Oscars;

Lady Gaga stops to help photographer who fell at the #Oscars. pic.twitter.com/4w4MNCO89X