Η Caterina Scorsone του Grey's Anatomy έσωσε τα παιδιά της από πυρκαγιά στο σπίτι της: «Είχα δύο λεπτά για να τα βγάλω έξω»

Η διάσημη ηθοποιός ευτυχώς κατάφερε να σώσει τα 3 της παιδιά, όμως δυστυχώς έχασε τα κατοικίδιά της

Αντιμέτωπη με πύρινο εφιάλτη βρέθηκε η διάσημη ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του "Grey's Anatomy" , όταν πυρκαγιά ξέσπασε στο σπίτι της. Η Caterina Scorsone μέσα από ανάρτηση της στο Instagram,μίλησε για το συνταρακτικό περιστατικό και δήλωσε ευγνώμων που αυτή και η οικογένεια της επέζησαν.

"Grey's Anatomy" star Caterina Scorsone revealed in a social media post Monday that she saved her three children from a house fire "a couple of months ago," escaping her burning Southern California residence in about two minutes. https://t.co/1f6xC6EPl3