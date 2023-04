Ο Vincent Cassel διέγραψε όλες τις φωτογραφίες της Tina Kunakey και όλα δείχνουν διαζύγιο

Το διάσημο ζευγάρι φαίνεται να χωρίζει μετά από πέντε χρόνια γάμου

Μέχρι πρόσφατα, ήταν ένα από τα πιο παθιασμένα ζευγάρια της Γαλλίας. Όλα δείχνουν ωστόσο πως ο 59χρονος Vincent Cassel και η 26χρονη Tina Kunakey αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο μετά από πέντε χρόνια γάμου. Οι φήμες έγιναν πιο έντονες όταν ο Γάλλος ηθοποιός διέγραψε όλες τις φωτογραφίες της συζύγου του από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ανώνυμη πηγή φέρεται να επιβεβαιώνει στη Daily Mail ότι το ζευγάρι πάει προς το διαζύγιο: «Χώρισαν πριν από εβδομάδες. Η Tina νιώθει πληγωμένη».

French actor Vincent Cassel, 57, deletes all traces of his wife from his social media account https://t.co/OZjjTWwIsA pic.twitter.com/Do7Ftd9Swo