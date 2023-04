Ο Matthew McConaughey για την πτήση - τρόμου που έζησε: «Το αεροπλάνο έχανε ύψος 4000 ποδιών»

Στη συγκεκριμένη πτήση, 7 άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο, εξαιτίας των αναταράξεων

Ο διάσημος ηθοποιός μιλά ανοιχτά για την τρομακτική εμπειρία που είχε, όταν βρέθηκε σε μια πτήση με την σύζυγο του. Το ζευγάρι ταξιδεύει συχνά και στις αρχές του Μάρτη, ταξίδεψε από το Τέξας, προς την Γερμανία. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν ομαλά, με αποτέλεσμα να βιώσει μια από τις πιο τραυματικές εμπειρίες.



Όλα ξεκίνησαν όταν λόγω αναταράξεων το αεροπλάνο χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Βιρτζίνια.

«H βαρύτητα ήταν μηδενική», δήλωσε αρχικά ο McConaughey σύμφωνα με το Fox News. «Το αεροπλάνο έχανε 4,000 πόδια σε ύψος».

