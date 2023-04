Η Ariana Grande απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια σε όσους της κάνουν body shaming: «Ποτέ δεν ξέρεις τι περνάει κάποιος»

Η τραγουδίστρια απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά την εξωτερική της εμφάνιση

Η Ariana Grande μέσω ενός video που ανέβασε στο TikTok, συμβούλεψε τους followers της να είναι πιο προσεκτικοί όταν διατυπώνουν την άποψή τους για την εμφάνιση των άλλων. Όπως διαβεβαίωσε μάλιστα τους fans της, είναι «υγιής», αφού κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είναι «πολύ αδύνατη» σε πρόσφατες φωτογραφίες της.



Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το σώμα με το οποίο συγκρίνετε το σημερινό μου σώμα ήταν η πιο ανθυγιεινή εκδοχή του σώματός μου. Τότε έπαιρνα πολλά αντικαταθλιπτικά και έπινα και έτρωγα άσχημα. Ήμουν στο χειρότερο σημείο της ζωής μου όταν λέγατε πως ήμουν υγιής αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν ήταν το υγιές μου».

Να υπενθυμίσουμε ότι το κοινό άρχισε να σχολιάζει την εικόνα της star την περασμένη εβδομάδα μετά από μια εμφάνιση στο Λονδίνο. «Η Ariana Grande φαίνεται ανησυχητικά αδύνατη», έγραψε ένα άτομο στο Twitter ως απάντηση στις εικόνες, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Πολύ αμφιλεγόμενη άποψη, αλλά είναι σοβαρά πολύ αδύνατη... Ανησυχώ γι' αυτήν».

Σε άλλο σημείο φανερά ενοχλημένη είπε: «Υπάρχουν τρόποι να κάνεις κομπλιμέντα σε κάποιον ή να αγνοήσεις κάτι που βλέπεις και δεν σου αρέσει, και νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση». Η Grande μεταξύ άλλων είπε επίσης ότι: «Η υγεία μπορεί να φαίνεται διαφορετική. Ποτέ δεν ξέρεις τι περνάει κάποιος».

Η Grande έκλεισε το video, στέλνοντας αγάπη και θετικά vibes στους fans της. «Πιστεύβ ότι είστε όμορφοι. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να περνάτε. Ανεξάρτητα από το βάρος σας, από το πώς θέλετε να είναι το μακιγιάζ σας αυτές τις μέρες, ανεξάρτητα από τι αισθητικές επεμβάσεις κάνατε ή όχι».

Η διάσημη pop star συμμετέχει στην κινηματογραφική διασκευή του μιούζικαλ "Wicked", υποδυόμενη την Glinda. Τα σχόλια έγιναν όταν η ίδια συναντήθηκε στο Λονδίνο με την συμπρωταγωνίστριά της Cynthia Erivo και μαζί παρευρέθηκαν στη συναυλία του, επίσης, συμπρωταγωνιστή τους Jeff Goldblum στο Jazz Club του Ronnie Scott το βράδυ της Παρασκευής (07/04).

Παρόλο που ήταν εντυπωσιακή, το βλέμμα των θαυμαστών της έπεσε πάνω στο εμφανώς αδυνατισμένο σώμα της και, ειδικότερα, στους ώμους και τον λαιμό της.

Αρκετοί fans της 29χρονης εξέφρασαν στα social media την ανησυχία τους για την υγεία της και την εμφάνισή της, αναφέροντας πως προβληματίζονται για το πόσο αδύνατο φαίνεται το σώμα της.

Κάποιοι άλλοι θαυμαστές της υποστήριξαν ωστόσο, ότι η Ariana ήταν πάντοτε αδύνατη, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της από προηγούμενες εμφανίσεις.

Ariana Grande has always been skinny and petite. Her weight has always fluctuated but she’s always more on the skinny side.



Also if y’all were truly concerned for her health than y’all wouldn’t be laughing and making jokes out of it.



She’s also 29 now. pic.twitter.com/JMIObOkiXx