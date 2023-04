Η Eva Mendes αποκάλυψε γιατί δεν εμφανίζεται ποτέ στο κόκκινο χαλί με τον Ryan Gosling

Το ζευγάρι αποφεύγει τις κοινές εμφανίσεις

Η Eva Mendes μόλις αποκάλυψε τον λόγο που δεν κάνει κοινές εμφανίσεις με τον Ryan Gosling, στο κόκκινο χαλί. Η 49χρονη star μοιράστηκε πρόσφατα στο Instagram ένα απόσπασμα από την πρώτη κοινή ταινία του ζευγαριού, "The Place Beyond The Pines". Ένας από τους fans τη ρώτησε λοιπόν γιατί δεν εμφανίζεται στο κόκκινο χαλί για τη νέα ταινία Barbie που o Gosling μεταμορφώνεται εκπληκτικά σε Ken.

Η Mendes τότε απάντησε ότι δεν κάνουν αυτά τα πράγματα μαζί. Παρόλο που αισθάνεται άνετα να δημοσιεύει φωτογραφίες που κυκλοφορούν ήδη εκεί έξω, δεν νιώθει άνετα να εκθέσει την ιδιωτική τους ζωή, που εκτιμούν τόσο πολύ.

Eva Mendes reveals why she doesn’t appear on red carpets with Ryan Gosling https://t.co/FE491XPD2p pic.twitter.com/DmFmuoqPLy April 13, 2023

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι το ζευγάρι έχει βρεθεί μόνο μία φορά μαζί στο κόκκινο χαλί, κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας τους. Οι δυο τους είναι μαζί πάνω από 12 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την 8χρονη Esmeralda και την 6χρονη Amanda, ωστόσο φροντίζουν πολύ καλά να προστατεύουν τα παιδιά και την οικογένειά τους, από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η γνωριμία τους έγινε στα γυρίσματα της ταινίας "The Place Beyond the Pines", το 2011, όπου έπαιζαν το πρωταγωνιστικό ζευγάρι. Στην πορεία η ζωή μιμήθηκε την τέχνη.