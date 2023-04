Η Sarah Paulson έδινε παλιά τον μισθό της στον Pedro Pascal για να φάει - Μια φιλία που μετρά πάνω από 30 χρόνια

Η εξομολόγηση της γνωστής ηθοποιού για τα πρώτα χρόνια της ίδιας και του Pedro Pascal, ως ανερχόμενοι στο χώρο της showbiz

Ακούγοντας σήμερα το όνομα του Pedro Pascal, έχουμε στο μυαλό μας, τον επιτυχημένο ηθοποιό ή αλλιώς τον “daddy” όπως τον αποκαλούν οι θαυμαστές του, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε κορυφαίες παραγωγές, με πιο πρόσφατες το «The Last Of Us» και το «The Mandalorian».

Και ενώ ο Pedro Pascal βλέπει την καριέρα και τη ζωή του να απογειώνεται στα 48 του χρόνια, τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε έτσι.

Σύμφωνα με την φίλη του Sarah Paulson, η οποία μίλησε στο αφιέρωμα που έκανε το Esquire στον Pascal, η ίδια βοήθησε σημαντικά τον ηθοποιό τις στιγμές που το είχε περισσότερο ανάγκη.

«Υπήρχαν φορές που θα του έδινα το μεροκάματό μου από μία δουλειά, για να έχει χρήματα να φάει», εξομολογήθηκε η Sarah Paulson.

