O 48χρονος ηθοποιός δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε καλούπια και δεν έχει ιδέα ποια θα είναι τα επόμενα σχέδιά του

«Καταφέρνει να συνδυάζει αυτό το παραδοσιακό macho με το γλυκό αρκουδάκι που θες να πάρεις σπίτι σου και να το βάλεις για ύπνο», λένε σχεδόν όλοι όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του, λες και δεν μάς είχε ήδη αποχαυνώσει το βλέμμα και η ζεστασιά της φωνής του.

Ο Pedro Pascal παίρνει επιτέλους την αναγνώριση που άξιζε εδώ και δεκαετίες, όπως του υπενθυμίζει και κάθε fan που τον αναγνωρίζει στον δρόμο, αλλά εκείνος φέρεται λες και δεν είναι το sex symbol του 2023, που πρωταγωνίστησε στη σειρά του 2023. Η αλήθεια είναι ότι η καριέρα του μετρά αρκετές επιτυχίες, απλώς καμία δεν στάθηκε αρκετή για να τον εκτοξεύσει, όπως τώρα. Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian είναι τα πιο γνωστά projects, μετά από δεκαετίες προσπάθειας και ασταμάτητων οντισιών.

«Συμμετείχε πάντα σε πράγματα που ήταν τα ίδια οι stars. Είναι υπέροχο να τον βλέπεις να ξεχωρίζει και ο ίδιος», λέει για εκείνον η μακροχρόνια φίλη του, Sarah Paulson, που τον λατρεύει σαν αδερφό και πίστευε πάντα στις ικανότητές του. «Υπάρχουν δύο είδη ηθοποιών. Εκείνοι που σε τρομάζουν με το stardom τους και εκείνοι που είναι γλυκούληδες και θες να τους φτιάξεις μία σουπίτσα. Ε, ο Pedro είναι και τα δύο», λέει ο δημιουργός του The Last Of Us, Craig Mazin.

Στα 48 του, ο Pascal ήταν μάλλον έτοιμος για αυτή τη στιγμή, απλώς δεν τον απασχολεί και ιδιαίτερα. Και είναι περίεργο, γιατί δεν ανήκει σε αυτούς τους άντρες της γενιάς του, που συνήθως τους γειώνει το ότι έχουν οικογένεια στο σπίτι. Ο Pascal δεν έχει καν δικό του σπίτι και αλλάζει συχνά πόλεις. «Υπήρξε η στιγμή που είπα στον εαυτό μου «μα καλά έχεις περάσει τα 40 και δεν θες δικό σου σπίτι;». Περιμένουν όλοι ότι θα είμαι τρομερά ώριμος επειδή είμαι μεσήλικας. Πώς να χωρέσεις όμως το τετράγωνο σε ένα τρίγωνο; Απλά δεν θέλω να παίρνω αποφάσεις», δηλώνει στο Esquire.

Εκτός από το The Last Of Us, τη σειρά που βασίζεται σε βιντεοπαιχνίδι και δείχνει τη ζωή μετά από έναν θανατηφόρο ιό που δημιουργεί ζόμπι, ο ηθοποιός έζησε άλλες δύο σημαντικές στιγμές τη χρονιά που πέρασε. Τη συμμετοχή του στην ταινία "The Unbearable Weight of Massive Taleny" με «τον Θεό μου Nicolas Cage» και την εμφάνισή του στο SNL. «Το SNL ήταν όλες οι προκλήσεις που έχω ζήσει τελευταία, αλλά στριμωγμένες σε μία εβδομάδα. Πέρασα τέλεια».

Το επόμενο πρωί ξύπνησε κρυωμένος, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση. Κάνει συνέχεια συνεντεύξεις για τις σειρές του, και τον Μάιο θα παρευρεθεί στο Φεστιβάλ των Καννών για την πρεμιέρα της ταινίας "Strange Way of Life", το western του Almodovar, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Ethan Hawke. Μία παλιά φιλία αναθερμαίνεται, που ίσως να είναι περισσότερα. «Ήθελα κάποιον που να είναι σταθερός, συναισθηματικός, ζεστός, αλλά να πιάνουν και τα χέρια του. Είναι ταυτόχρονα τόσο σκληρός αλλά γεμάτος συναίσθημα», υποστηρίζει ο σκηνοθέτης του, όπως και όλοι οι υπόλοιποι.

©2023 Iglesias Más / El Deseo

Για εκείνος όμως, τίποτα δεν έχει τόση σημασία όσο η οικογένειά του. Η μεγάλη του αδερφή Javiera και τα αρκετά μικρότερα αδέρφια του, Lux και Nicolás. Ο ίδιος γεννήθηκε το 1976 στη Χιλή του Πινοσέτ, οι γονείς του βρήκαν άσυλο στη Δανία, καταλήγοντας στις Η.Π.Α. και την Καλιφόρνια. Λάτρευαν τις ταινίες και η μαμά του συχνά τον άφηνε το πρωί σε έναν κινηματογράφο, λέγοντας ότι θα επιστρέψει να το πάρει μετά τη δουλειά.

Οι γονείς του επέστρεψαν τελικά στη Χιλή με τα δύο πολύ μικρά παιδιά τους και ο Pedro με τη Javiera τους επισκέπτονταν. Δεν θέλει να μιλήσει άλλο για τη Lux, που είναι trans, γιατί πιστεύει ότι δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. «Είναι μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες που γνωρίζω. Την προστατεύω αλλά τη χρειάζομαι περισσότερο από όσο με χρειάζεται εκείνη».

Είχε βάλει ένα χρονικό όριο μέχρι τα 29 για το αν θα τα καταφέρει επαγγελματικά. Μέχρι που το 1999, προέκυψε η σειρά Buffy και μερικοί ακόμη ρόλοι. Τα πράγματα έπαιρναν τον δρόμο τους. Τον επόμενο χρόνο πέθανε η μητέρα του και ο Pascal ήταν 24. Έπρεπε να πάει στο σπίτι του, γιατί τα δύο του αδέρφια ήταν πολύ μικρά. «Ήταν πολύ μικροί και νιώθαμε ούτως ή άλλως σαν γονείς τους. Ήξερα ότι δεν θα αναπληρώσω το κενό, αλλά ήθελα να είμαι συνέχεια εκεί για αυτούς». Τίμησε τη μητέρα του, χρησιμοποιώντας το επίθετό της, Pascal. Όλως τυχαίως, το SNL συνέπεσε με την επέτειο του θανάτου της «Της μίλησα, της είπα ότι την αγαπώ, ότι μου λείπει και της ζήτησα να με βοηθήσει να πιστέψω στον εαυτό μου, γιατί εκείνη το έκανε».

Για όποιον είδε το The Last Of Us, ξέρει ότι ο Joel πρόδωσε την εμπιστοσύνη της Ellie, μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελε να ρισκάρει να τη χάσει. Τι θα γίνει στον 2ο κύκλο; Όλοι ξέρουν πια ότι ο χαρακτήρας του πεθαίνει στο βιντεοπαιχνίδι, αλλά οι δημιουργοί της σειράς δεν ακολουθούν κατά γράμμα την ιστορία. «Δεν ξέρω αν είμαι συναισθηματικά έτοιμη να τον χάσω», δηλώνει η Bella Ramsey, που έχει γίνει μία ακόμα αδερφή για τον Pedro Pascal. Ούτε εμείς είμαστε έτοιμοι Bella μου.

«Τι ακολουθεί μετά; Δεν έχω ιδέα. Ελπίζω μόνο να έχω την ωριμότητα να μην κυνηγήσω κάτι που δεν θα έχει πραγματική ουσία».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο Esquire