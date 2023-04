Irina Shayk και Leonardo Di Caprio: Πάρταραν μαζί στο Coachella (και μας άρεσαν πολύ)

Οι δυο celebrities, φάνηκε να απολαμβάνουν ιδιαίτερα ο ένας την παρέα του άλλου, αγνοώντας τα βλέμματα του κοινού

Όσο εδώ απολαμβάνουμε τις διακοπές του Πάσχα- στο μακρινό Los Angeles πραγματοποιείται ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Αμερικής, με πλήθος celebrities να δίνουν το παρών προκειμένου να περάσουν καλά.

Το κοινό του Coachella, επιλέγει τα πιο fancy outfits και φτάνει μέχρι το Indio της Καλιφόρνια, για να απολαύσει ποτό, μουσική και καλή παρέα. Έτσι και η Irina Shayk συνοδεύτηκε από τον Leonardo Di Caprio με τον φωτογραφικό φακό να τους εντοπίζει να διασκεδάζουν παρέα.

Leonardo DiCaprio noticed with Bradley Cooper’s ex Irina Shayk at Coachella #DiCaprio #Leonardo https://t.co/sNK8f8WbIv

Τα στιγμιότυπα με το διάσημο μοντέλο και τον ηθοποιό, γρήγορα έκαναν τον γύρο του, κάνοντας τους πάντες να μιλούν για το νέο, hot ζευγάρι του Χόλιγουντ.

Μαζί τους, ήταν και η Stella Maxwell, επίσης διάσημο μοντέλο και καλή φίλη του Leonardo.

To περασμένο καλοκαίρι ο Di Caprio, χώρισε από την 25χρονη Camila Morrone, και έκτοτε ο φακός τον έχει εντοπίσει να διασκεδάζει στη Νέα Υόρκη και με τη Gigi Hadid.

Were Leonardo DiCaprio and Bradley Cooper’s ex Irina Shayk cozying up at Coachella amid Maya Jama rumors? https://t.co/Q0Z3W8pwCH