Keanu Reeves- Alexandra Grant: Το τρυφερό τους φιλί στο κόκκινο χαλί

Οι δυο τους καταγράφηκαν στον φακό σε εκδήλωση του Museum of Contemporary Art Gala

O Keanu Reeves κάνει σπάνια κοινές δημόσιες εμφανίσεις με την εικαστικό και αγαπημένη του, Alexandra Grant αλλά τον τελευταίο καιρό, έχει γίνει πιο αποκαλυπτικός από ποτέ για τη σχέση και τον έρωτά τους.

Οι δυο τους «μαγνήτισαν» τον φακό και τα βλέμματα σε εκδήλωση του Museum of Contemporary Art Gala αφού δεν μπόρεσαν να κρύψουν τον έρωτά τους και αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί.

Το ιδιαίτερο στιγμιότυπο φυσικά καταγράφηκε στην κάμερα και έκανε τους fans να «λιώσουν».

Keanu Reeves and girlfriend Alexandra Grant share a passionate kiss at the Museum of Contemporary Art gala in LA❤ pic.twitter.com/ZSVX5rWS7Q