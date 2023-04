Ο Jack Nicholson είχε το θράσος να είναι «αγνώριστος» στα 86 του - Η υπεράσπιση από τους fans

Μακάρι να είμαστε όλοι έτσι στα 86

Μα πώς τολμά ο Jack Nicholson να δείχνει μεγάλος και κουρασμένος; Είναι μόλις 86 χρονών. Επίσης, είναι διάσημος και αυτό σημαίνει ότι έχει κάνει κάποια μυστική συμφωνία με τον Διάβολο, που τον αποτρέπει από το να γεράσει. Αυτό σκέφτηκαν μάλλον όσοι τον είδαν σε παπαρατσικές φωτογραφίες, στο μπαλκόνι του σπιτιού του στο Beverly Hills, και ενώ είναι φανερό ότι έχει μόλις ξυπνήσει.

Είχαν περάσει 18 μήνες από την τελευταία φορά που απαθανατίστηκε δημόσια και προφανώς κανείς δεν περίμενε ότι θα έτριβε το μάτι του ή ότι θα έμοιαζε με άνθρωπο που είναι μεγάλος. Εντωμεταξύ, φαίνεται αρκετά νεότερος από την πραγματική του ηλικία.

Το θέμα είναι ότι τα ξένα Μέσα που αναπαρήγαγαν αυτές τις φωτογραφίες, τον χαρακτήρισαν «αγνώριστο» και «αναμαλλιασμένο», λες και θα έπρεπε να ντυθεί για Όσκαρ, ενώ παίρνει καθαρό αέρα στην μπαλκονάρα του. Οι fans του λοιπόν ανέλαβαν την υπεράσπισή του και πολύ καλώς έπραξαν.

«Προσπάθησαν να ντροπιάσουν τον Jack Nicholson, ενώ δείχνει υπέροχος σε αυτή την ηλικία και ενώ πάρταρε όλη του τη ζωή», αναρωτιέται ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος παραδέχεται ότι ταυτίζεται απόλυτα με τον Jack, αν και είναι 33 χρονών.

Τα τελευταία χρόνια, είχαν γίνει πολλές εικασίες για τον ηθοποιό και γιατί η τελευταία δουλειά του ήταν το 2010, με την ταινία "How Do You Know". Πολλοί υπέθεταν ότι είχε προβλήμα μνήμης, μέχρι που ο ίδιος έδωσε την απάντησή του στη "The Sun". «Δεν πρόκειται να δουλεύω μέχρι να πεθάνω, δεν είναι αυτός ο λόγος που το ξεκίνησα. Τώρα δεν έχω κίνητρο. Το είχα, αλλά τώρα όχι και δεν υπάρχει λόγος να κάνω ταινίες». Και εκεί τελειώνει το θέμα γιατί δεν τον βλέπουμε πια. Γιατί ήθελε σύνταξη ο άνθρωπος λίγο πριν κλείσει τα 80. Να μπορεί να κοιμάται τα μεσημέρια σαν άνθρωπος.