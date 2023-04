Η Scarlett Johansson αναφέρεται για πρώτη φορά στον πρώην σύζυγό της, Ryan Reynolds

Πως νιώθει η διάσημη ηθοποιός, περίπου μια δεκαετία μετά το διαζύγιο από τον Reynolds

Σε περίπτωση που δεν το γνώριζες: Ναι, η Scarlett Johansson είχε παντρευτεί τον Ryan Reynolds το 2008 και μάλιστα αποτελούσαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια του Hollywood. Ο έρωτας τους όμως δεν κράτησε για πολύ, αφού δυο χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2010, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, κάνοντας αιτήσεις διαζυγίου.



Πλέον έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία από το διαζύγιο της με τον διάσημο ηθοποιό, ωστόσο φαίνεται πως η συμπάθεια της προς το πρόσωπο του εξακολουθεί να υπάρχει. Συγκεκριμένα η Johansson βρέθηκε στο podcast της Gwyneth Paltrow, όπου ρωτήθηκε πόσες φορές έχει παντρευτεί στη ζωή της. Η Johansson απάντησε πως έχει παντρευτεί 3 φορές, με την Paltrow να δηλώνει χαρακτηριστικά:



«Α, ναι σωστά. Ξέχασα ότι είχες παντρευτεί τον Ryan Reynolds». Όπως είπε και η Scarlett, «ναι, δεν είμασταν και για πολύ καιρό παντρεμένοι». Όπως φάνηκε όμως, η συμπάθεια της παραμένει μέχρι και σήμερα, αφού στο σημείο αυτό δήλωσε πως «αγαπάμε τον Ryan Reynolds στο σπίτι μας, είναι καταπληκτικό παιδί».

Scarlett Johansson has opened up about her previous marriages, making a rare comment about her ex-husband Ryan Reynolds in a recent interview with Gwyneth Paltrow.https://t.co/n3zFG4bwqZ