Η Khloe Kardashian δείχνει την τομή στο μάγουλό της: «Το μελάνωμα είναι θανατηφόρο»

Το teaser δείχνει την οικογένεια της Khloe να ανησυχεί για την τελευταία της έξαρση από το μελάνωμα

Η Khloe Kardashian μόλις έκανε μια σημαντική αποκάλυψη για μια χειρουργική επέμβαση που χρειάστηκε να κάνει προκειμένου να αφαιρέσει έναν όγκο στο αριστερό της μάγουλο πέρσι, όταν έμαθε ότι είναι μελάνωμα. Στο teaser trailer για την επόμενη σεζόν της σειράς The Kardashians που προβάλλεται από το Hulu, η Khloe αποφάσισε να δείξει στο κοινό την κάθετη τομή στο πρόσωπό της, χωρίς επίδεσμο.

Το επίμονο σημάδι στο πρόσωπό της έκρυβε έναν κακοήθη όγκο μήκους 4 εκατοστών, δηλαδή ένα δυνητικά θανατηφόρο μελάνωμα, παρόλο που όπως διαβεβαιώνει φοράει πάντα αντιηλιακό, προστατεύοντας την επιδερμίδα της. Σε μια μετεγχειρητική φωτογραφία, ένας γιατρός φαίνεται να κρατά έναν χάρακα πάνω στη φρεσκοραμμένη τομή για να δείξει το μήκος.

Η περιπέτεια με την υγείας της την αποδυνάμωσε σωματικά και ψυχικά, με την κολλητή της Malika Haqq να σχολιάζει ότι «ποτέ ξανά δεν την είχε δει τόσο πεσμένη». «Δεν κοιμάται και έχει χάσει πολλά κιλά» λέει η Malika στην εκπομπή για τη φίλη της, προσθέτοντας: «Το μελάνωμα σκοτώνει. Είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι νόμιζα αρχικά». Η Khloe Kardashian ευτυχώς είχε πολύ καλούς γιατρούς και πλέον έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο αλλά προτρέπει τους followers της να μην παραλείπουν τον τακτικό έλεγχο.

