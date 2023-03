Reality Check: Ήρθε η αρχή τους τέλους των Kardashians;

Έφτασε η ώρα της πτώσης των Kardashians;

Αυτή τη στιγμή προφανώς και είναι αδιανόητο να φανταστούμε την pop κουλτούρα χωρίς τις Kardashians. Ο 24ωρος κύκλος ειδήσεων τροφοδοτείται από μια ατέλειωτη ροή ρεπορτάζ, αντίδρασης, party και χλευασμού των Kim, Kourtney, Khloe, Kendall και Kylie, προσπαθώντας κάπως να καταλάβουμε αν κάνουν κάτι στην πραγματικότητα ή αν απλά δεν κάνουν απολύτως τίποτα.

Η Kim είναι η Kardashian που καθορίζει τις υπόλοιπες. Εξελίχθηκε από απλή βοηθός της Paris Hilton σε celebrity -μεγαλύτερη σίγουρα από την Paris- που ειλικρινά έχει μεταβάλει και διαμορφώσει την σημερινή κουλτούρα με περισσότερους τρόπους από όσους μπορούμε εμείς να γράψουμε και εσείς να διαβάσετε.

Και κοίτα να δεις τώρα που είναι «στην απ’ έξω». Αν όχι για πάντα, τουλάχιστον προς το παρόν.

Στις αρχές Μαρτίου φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν σχετικά με την αφαίρεση των ονομάτων των Kardashians από την λίστα καλεσμένων του 2023 Met Gala -η Anna Wintour το αποφάσισε- ενώ πηγή κοντά στην οικογένεια ισχυρίζεται το ακριβώς αντίθετο.

Αν ισχύει όμως, θα είναι το πρώτο Met Gala χωρίς καμία από την οικογένεια εδώ και δέκα, ακριβώς, χρόνια. Η βασίλισσα Kim είχε εμφανιστεί πρώτη φορά το 2013 με τον τότε σύζυγό της Kanye και αμέσως μετά εμφανίστηκε στο αξέχαστο εξώφυλλο της Vogue το 2014.

Αν και στην αρχή η Anna Wintour δεν ήθελε να παρουσιάσει στο περιοδικό -ό,τι έχει η Αμερική πιο κοντά σε βασιλική οικογένεια- την φυλή των Kardashians, στη συνέχεια τους παρείχε μπόλικη κάλυψη. Μετά από αυτό η Kim & Co. έκανα το tour τους και σε άλλα περιοδικά, με αποτέλεσμα να γίνουν viral.

Το κοινό μάλλον έχει αρχίσει να διακατέχεται από τα αντι-Kardashianικά συναισθήματα που είχε η Anna Wintour στις αρχές.

Η εμμονή της οικογένειας να παρουσιάζει ένα status, το οποίο είναι εντελώς απρόσιτο σε όλους -εκτός φυσικά από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου- φαίνεται να έχει αποξενώσει σε μεγάλο βαθμό τις Kardashians από τους απλούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Για λίγο, τα πράγματα πήγαιναν με αυτόν τον ρυθμό. Σήμερα από την άλλη μεριά, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σκεφτείτε το Bold Glamour φίλτρο του TikTok που έχει γίνει το αντικείμενο ενός μεγάλου debate. Το φίλτρο σου δίνει ένα πρόσωπο με άψογο contouring, μηδενικούς πόρους και ζουμερά χείλη. Προφανώς και μιλάμε για μη ρεαλιστικά standards ομορφιάς, όπως τα standards ομορφιάς που προωθούσαν οι Kardashians -που πλάκα πλάκα το φίλτρο σε έκανε να μοιάζεις σα να ανήκεις στην φυλή τους.

Οι πλαστικοί χειρουργοί το ονομάζουν «Το Kardashianization των νεαρών ανθρώπων», αντικατοπτρίζοντας την επιρροή των Kardashian, η οποία οδήγησε πολλούς ανθρώπους στα νιάτα τους να αναζητήσουν γαλλικές μύτες, τροφαντά βραζιλιάνικα οπίσθια και δυνατό jawline.

Ακολουθούσαν -δυστυχώς- την Kim στο ταξίδι της για σώμα κλεψύδρα και την Kylie στο ταξίδι της για ένα άχαστο χαμόγελο. Εξάλλου, το νεότερο μέλος της φυλής έκανε την πρώτη του πλαστική στην ηλικία των 15 ετών , όπου και έβαλε fillers στα χείλη του.

Αυτό που συμβαίνει είναι ενδεικτικό του μεγάλου αρνητικού αντικτύπου των Kardashians και της γενικότερης κακής επιρροής τους στα πρότυπα ομορφιάς. Εν μέρη είναι ένας από τους λόγους που ο κόσμος πλέον δεν αντέχει άλλο να βλέπει την φυλή αυτή να χειρίζεται με αυτόν τον τρόπο την εικόνα της.

Τους τελευταίους μήνες, η Kim και η Kendall έχουν κατηγορηθεί ότι έχουν «πειράξει» το σώμα τους σε διαδικτυακές φωτογραφίες. Οι ισχυρισμοί και οι κατηγορίες ήταν ηχηρές, με αποτέλεσμα η Kim να ανεβάσει μια selfie που -από ότι φαίνεται- δεν έχει φίλτρα, μόνο και μόνο για δείξει το πραγματικό της πρόσωπο -τρομακτικό.

Και επαναλαμβάνω, είναι πλέον άξιο λόγου το ότι η Kim ανέβασε φωτογραφία που φαίνεται το πραγματικό της δέρμα -αν και προσωπικά δεν πιστεύω ότι δεν την πείραξε καθόλου.

Και προφανώς όλο αυτό το micro drama προκαλεί μια κούραση γύρω από την φυλή των Kardashians.

Υπάρχει λόγος που είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι με το να ακούμε συνέχεια για την Kendall και την Kylie Jenner, που ακόμα και οι φήμες ότι ο Πορτορικανός τραγουδιστής Bad Bunny βγαίνει με την Kendall ήταν αρκετές για να στρέψουν κάποιους από τους fans του, εναντίον του.

Ο κόσμος κουράστηκε να ακούει τους καβγάδες των Kardashian-Jenners για την κλιματική κρίση μέσα σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο για μια απλή 15λεπτη πτήση. Κουράστηκε να ακούει τις υποκρισίες της οικογένειας που δηλώνουν άγνοια για τις πλαστικές επεμβάσεις. Κουράστηκε να ακούει την Kim να λέει στις απλές, εργαζόμενες γυναίκες να σταματήσουν να είναι τεμπέλες. Κουράστηκε να βλέπει παντού τις Kardashians, σε όλα τα fashion shows και να έχουν χορηγούς όλα τα fashion brands -ακόμα και αυτά που έχουν κάποια σκάνδαλα στις πλάτες τους.

Σε αντίθεση με τους ηθοποιούς και τους μουσικούς, οι Kardashians δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν εκτός από τον εαυτό τους, οπότε είναι υποχρεωμένες να προβάλλονται παντού.

Τι και να τις λατρεύεις, τι και αν τις μισείς, τις Kardashians δεν τις νοιάζει. Αν και εφόσον μιλάς για αυτές ή διαβάζεις για αυτές ή τις παρακολουθείς στα social, δεν τις αφορά για ποιο λόγο το κάνεις. Όλα στο βωμό της δημοσιότητας.

Ακόμα και αν ολόκληρος ο κόσμος εναντιωνόταν σε αυτές, οι Kardashians δε θα πήγαινα πουθενά. Τα brand τους και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί εξαρτώνται από αυτό. Το The Kardashians θα παίζεται στην τηλεόραση μέχρι να σβήσει ο ήλιος.

Ίσως πλέον το αντι-Kardashian συναίσθημα που βιώνει ο κόσμος να είναι δύσκολο να αγνοηθεί, αλλά πάντα θα έχουν τους fans τους. Από την άλλη η απόρριψη από τη λίστα του 2023 Met Gala ίσως αρχίζει και υπονοή τον περιορισμό τους σιγά σιγά. Το θέμα είναι ότι ποτέ δε θα φύγουν για τα καλά. «If they're too big to fail, they're too big» δυστυχώς.

Πηγή: highsnobiety