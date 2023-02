H Kendall Jenner βγήκε με τον Bad Bunny, έγινε meme και εξόργισε τις Λατίνες του TikTok

Όλα, σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Ποιος να της πει τι

Η Kendall Jenner βγαίνει με τον Bad Bunny, δηλαδή φιλήθηκαν σε ένα πάρτι και βγήκαν δύο ραντεβού (απ’ όσο ξέρουμε), έγινε meme κι εξόργισε τις Λατίνες του TikTok, σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Φωτογραφίες τους κυκλοφόρησαν στα social media, ενώ η σελίδα Deux Moi επιβεβαίωσε πως ήταν εξαιρετικά διαχυτικοί σε ένα πάρτι – και καλά έκαναν – γράφοντας πως «Single, μοντέλο και διάσημη αδελφή κάποιου εθεάθη να παίζει χόκει επί αμυγδαλών με τον Bady Bunny σε ιδιωτικό κλαμπ του L.A., χθες βράδυ».

Θα μπορούσαν να είναι πολλές αυτές οι διάσημες single αδελφές-μοντέλα, θα μας πείτε. Το Deux Moi συνέχισε, λοιπόν, για να μην έχει κανείς αμφιβολίες: «Αποκαλύπτω πως ήταν η Kendal Jenner και ο Bad Bunny, έχω μάρτυρες που τους είδαν στο club». Και έγινε viral.

Στη συνέχεια, πήγαν στο ίδιο εστιατόριο κι έφυγαν ταυτόχρονα, προς την ίδια κατεύθυνση αλλά με διαφορετικά αυτοκίνητα, ενώ βγήκαν double date με τη Hailey και τον Justin Bieber. Από εκείνη την ώρα, το ίντερνετ δεν είναι καλά.

Οι Λατίνες του TikTok αισθάνονται προδομένες που ο Bad Bunny τις άφησε για χάρη της Kendall – και ποια δε θα ένιωθε; Αισθάνονται, επίσης, έξαλλες μαζί της που τους τον πήρε. Και πάλι, καταλαβαίνουμε το γιατί.

Οι χρήστες του Twitter αισθάνονται συντετριμμένοι.

WHAT DO YOU MEAN KENDALL JENNER & BAD BUNNY ARE aLLegedLy DATING IM GOING TO END IT ALL BENITO THIS ISNT YOU!!!!! pic.twitter.com/MhRhhJ1Ueh — kate (@pastelpearlz) February 18, 2023

streets are saying bad bunny and kendall jenner are da- pic.twitter.com/pc1kOh6VyV — b…..1tches (@coastinicole) February 17, 2023

TikTok said that bad bunny was caught making out w Kendall Jenner. pic.twitter.com/LPcag5Sm29 — la chusma (@prollyhighaf) February 17, 2023

bad bunny making out w Kendall Jenner will actually be my last straw February 17, 2023

Bad bunny…with Kendall Jenner…? Pls tell me this is a lie pic.twitter.com/vcq76A0bgd — alexandrita 💖 (@alexandraandyou) February 17, 2023

Bad Bunny was spotted playing tonsil hockey with Kendall Jenner?!?!?!?!??!!!!???? pic.twitter.com/ynUqXVStZD — kimberly (@iamkimberlysoto) February 16, 2023



Επίσης, επειδή η Jenner έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για cultural appropriation (όπως και όλη της η οικογένεια, όχι άδικα), τη φανταζόμαστε ήδη να του μιλάει ισπανικά.

Kendall Jenner speaking Spanish to Bad Bunny



pic.twitter.com/Pxf5gK8IPb February 18, 2023

Kendall Jenner on the next episode of The Kardashians pic.twitter.com/YMQry3vNOX — kala (@kalatweets) February 17, 2023

Κι είμαστε έτοιμοι να ξαναγυρίσει τη διάσημη διαφήμιση με την Pepsi, εξαιτίας της οποίας παραλίγο να γίνει cancelled, για να σταματήσει την ιδιωτικοποίηση των παραλιών του Πουέρτο Ρίκο.

this is how kendall is gonna stop the privatization of the public beaches in puerto rico 🤩🤩 pic.twitter.com/x39WusrMyO — mas pasión que la maracuyá (@____222x) February 19, 2023

Εμείς να ευχηθούμε κουράγιο και καλή τύχη στο νέο ζευγάρι. Τουλάχιστον είναι και οι δύο όμορφοι.