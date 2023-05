Jack Nicholson: Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τις φήμες για την υγεία του

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός βρέθηκε στην "Crypto.com Arena" για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα μετά τον Οκτώβριο του 2021

O Jack Nicholson μετά από σχεδόν δύο χρόνια, έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, στον αγώνα των Los Angeles Lakers με τους Memphis Grizzlies.

Ο ηθοποιός, ο οποίος πριν λίγο καιρό έγινε 86, πήγε στο γήπεδο, χαρίζοντας στον φακό μερικές λήψεις με πολλή ζωντάνια, βάζοντας τέλος στη φήμες για την υγεία του κι έχοντας στο πλευρό του τον γιο του, Ray.

Jack Nicholson back courtside for the Lakers - first time since last season’s opening night. pic.twitter.com/OEyr3XPsqA