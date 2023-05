«Θυμάμαι πρόσωπα από τότε που ήμουν στη μήτρα»: Ο Nicolas Cage έδωσε την πιο Nicolas Cage απάντηση

Ο ηθοποιός δίνει αποκλειστικά σουρεάλ απαντήσεις

Όταν ο Nicolas Cage δίνει συνέντευξη, ξέρεις ότι δεν θα ακούσεις απόλυτα ρεαλιστικά πράγματα. Αλλά, από την άλλη, ποιος ξέρει; Μπορεί και να έχει δίκιο σε όλα. Είναι ο Nicolas Cage εξάλλου.

Βρέθηκε λοιπόν στο The Late Show του Stephen Colbert και ερωτήθη για το αγαπημένο του σάντουιτς, την πρώτη του συναυλία (The Who στο Σαν Φρανσίσκο), αλλά και την πρώτη του ανάμνηση. «Κοίτα, ξέρω ότι θα ακουστεί πολύ περίεργο και δεν ξέρω αν είναι καν αληθινό, αλλά μερικές φορές νομίζω ότι μπορώ να θυμηθώ πώ ήταν στη μήτρα και ότι έβλεπα πρόσωπα στο σκοτάδι. Ξέρω ότι ακούγεται τρομερά αφαιρετικό αλλά ίσως και να συνέβη».

Ο Nicolas Cage δεν είναι και πολύ σίγουρος για αυτή την ανάμνηση και κατά πόσο τη δημιούργησε το μυαλό του, αλλά πιστεύει ότι μπορεί να ήταν η αντίδρασή του στις φωνές που έρχονταν έξω από τη μήτρα. Και γιατί όχι στην τελική; «Το δέχομαι. Είσαι ο Nic Cage. Ποιος είμαι εγώ να σου πω ότι δεν έχεις αναμνήσεις από τη μήτρα;». Όλοι το ίδιο πιστεύουμε όταν πρόκειται για τον Cage.

Ο ηθοποιός έδωσε μία εξίσου ιδιαίτερη απάντηση, όταν μίλησε για τον θάνατο και τι γίνεται όταν πεθαίνουμε. «Κανείς δεν ξέρει. Λένε ότι ο ηλεκτρισμός παραμένει αιώνιος. Ότι η σπίθα συνεχίζει. Θέλω να πιστεύω ότι η σπίθα που δίνει ζωή στο σώμα μας, συνεχίζει να υπάρχει και μετά. Ποιος ξέρει όμως αν έχει και συνειδητότητα;».

Να πούμε ότι βρέθηκε στην εκπομπή για να προωθήσει τη νέα του ταινία Renfield, στην οποία είναι ο Dracula, ως τοξικό αφεντικό. «Αυτό που λάτρεψα σε αυτή την εκδοχή της σχέσης τους, είναι ο συνδυασμός τρόμου και κωμωδίας, που είναι ο αγαπημένος μου. Αυτό που γελάς και μετά ουρλιάζεις από φόβο».