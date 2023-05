Ο Pedro Pascal εξηγεί γιατί ποζάρει πάντα με τον ίδιο τρόπο - Ένας ακόμη λόγος για να τον λατρεύουμε

Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει το άγχος του με τον πιο σωστό τρόπο

Ο Pedro Pascal φροντίζει να μάς δίνει πάντοτε έναν καινούριο λόγο για να τον αγαπάμε. Και πάνω που λέμε ότι δεν έμεινε και τίποτα άλλο, μαθαίνουμε κάτι νέο για αυτή την υπέροχη προσωπικότητα. Για αυτόν τον άντρα που δεν φοβάται να μιλήσει για τα συναισθήματά του, να εκφράσει την αγάπη και τη στήριξή του και να εκτεθεί. Όπως έκανε και σε αυτό το βίντεο με τη συμπρωταγωνίστριά του, Bella Ramsey.

Οι δύο stars της σειράς "The Last Of Us" βρέθηκαν στο event "For Your Consideration" στο Los Angeles και πόζαραν αγκαλιά στο κόκκινο χαλί. Η Ramsey του έδειξε το χέρι του και ότι κάνει αυτή την κίνηση, αντιγράφοντάς τον χαριτωμένα. Εκείνος της είπε μπροστά σε όλους: «Ξέρεις γιατί το κάνω; Γιατί εκεί βρίσκεται το άγχος μου». Ε τώρα, χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για τον άνθρωπο που έχει γίνει ο hot daddy του Διαδικτύου, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα να γίνει ευάλωτος στο κόκκινο χαλί;

Και η αλήθεια είναι ότι πράγματα ποζάρει έτσι τα τελευταία 20 χρόνια που εργάζεται ως ηθοποιός. Από τότε που πήγαινε παντού με την καλή του φίλη Sarah Paulson και ήταν άγνωστος, μέχρι σήμερα, που εμφανίζεται στο Met Gala.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η μέθοδος είναι τρομερά υγιής γιατί δείχνει ότι ο Pascal έχει αποδεχθεί το άγχος του, δεν το κρύβει και δεν προσπαθεί να το εξαφανίσει. Επίσης, ακουμπά τα πόδια στο έδαφος, χαμογελά ακόμα και αν δεν το νιώθει, και συντονίζει την αναπνοή του, επειδή αγγίζει το διάφραγμα. Και στην περίπτωση του Pascal, το μοιράζεται με τους ανθρώπους που αγαπά. Εμάς δηλαδή.