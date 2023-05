«Προσοχή στο κενό»: Η φωνή του βασιλιά Καρόλου θα προειδοποιεί τους επιβάτες των τρένων (μέχρι τη Δευτέρα)

Αν τύχει και ταξιδέψεις με τρένο ή μετρό στο Λονδίνο από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα, θα ακούσεις την ανακοίνωση

Η στέψη πλησιάζει και ο βασιλιάς Κάρολος έχει ένα μήνυμα ηχογραφημένο για τον λαό του. Μέχρι τη Δευτέρα, θα υπενθυμίζει στους επιβάτες των βρετανικών τρένων να «προσέχουν το κενό».

Η ανακοίνωση του Καρόλου και της συζύγου του, Camilla θα ακούγεται από τα μεγάφωνα των σταθμών τις επόμενες ημέρες σε όσους ταξιδέψουν με τρένο ή μετρό στο Λονδίνο.

King Charles and Queen Camilla Tell Train Passengers to 'Mind The Gap' in Special Announcement: Listen https://t.co/dwp48SRNin