Το talk show της Kelly Clarkson κατηγορείται για εκφοβισμό και κακοποίηση από 11 υπαλλήλους

Πολλοί κάνουν λόγο για το νέο "Ellen" talk show

Το "Kelly Clarkson Show" κατηγορείται για κακοποίηση και εκφοβισμό από 11 υπαλλήλους του που είναι πρώην και νυν εργαζόμενοι της εκπομπής που παρουσιάζει η Kelly Clarkson.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς όσων αποφάσισαν να μιλήσουν με μεγάλο φόβο για αντίποινα, η εκπομπή παράγεται μέσα σε ένα άκρως τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Τα μέλη του προσωπικού μίλησαν στο Rolling Stone για τις εμπειρίες τους σχετικά με εκφοβισμό, λεκτική κακοποίηση και αντίποινα από υψηλόβαθμους παραγωγούς προς μεγάλη έκπληξη της παρουσιάστριας.

The new Ellen? The Kelly Clarkson Show is accused of being 'toxic behind-the-scenes' https://t.co/BSKabyMknq