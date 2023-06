Η Shakira και ο Lewis Hamilton είναι, μάλλον, ζευγάρι

Τελικά η Shakira φαίνεται πως όντως αντάλλαξε ένα Twingo με μια Formula 1

Μεγάλη fan της Formula 1 έχει γίνει τελευταία η Shakira, καθώς έχει παρακολουθήσει από κοντά όχι ένα, αλλά δύο Grand Prix στη σειρά. Η διάσημη τραγουδίστρια, μέσα σε δυο μήνες, παρακολούθησε τόσο τους αγώνες της F1 στο Μαϊάμι, αλλά και στη Βαρκελώνη, στην οποία επέστρεψε για πρώτη φορά μετά την μόνιμη μετακόμιση στις ΗΠΑ.



Και οι δυο αγώνες όμως, είχαν και από κάτι κοινό. Η διάσημη τραγουδίστρια, πέρασε χρόνο μαζί με τον Lewis Hamilton, κορυφαίο πιλότο της F1. Οι δυο τους όχι μόνο έδειξαν να έχουν έρθει αρκετά κοντά, αλλά και να συχνάζουν σε μπαρ και εστιατόρια της πόλης με κοινές παρέες.

Shakira and Lewis Hamilton having dinner with friends in Barcelona. pic.twitter.com/Xqo6kSPErS