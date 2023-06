Ερωτευμένος ξανά ο Sean Penn - Αυτή είναι η νέα του σύντροφος

Σχεδόν δύο χρόνια μετά το διαζύγιό του από την Leila George, ο Sean Penn βρήκε και πάλι τον έρωτα στο πρόσωπο της Olga Korotyayeva

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον Sean Penn σε τρυφερές στιγμές με την νέα του σύντροφο στην Ιταλία. Ο 62χρονος ηθοποιός βρίσκεται εδώ και λίγους μήνες σε σχέση με την Ουκρανή ηθοποιό, την οποία φιλούσε τρυφερά στον δρόμο. Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι έκανε βόλτα στη Ρώμη και παράλληλα έκαναν τις αγορές τους από διάσημα καταστήματα. Οι δύο τους ήταν ντυμένοι casual και έδειχναν ότι ο ένας απολαμβάνει την παρέα του άλλου.

Η νέα σχέση του ηθοποιού δημιουργήθηκε λίγα χρόνια μετά το διαζύγιο από τη Leila George, με την οποία ήταν παντρεμένος για ένα χρόνο. Ο ίδιος κάνοντας τον απολογισμό του, είχε δηλώσει πως ήταν δικό του λάθος το τέλος του γάμου τους, καθώς δεν ήταν και ο καλύτερος σύντροφος. «Υπάρχει μία γυναίκα με την οποία είμαι τόσο ερωτευμένος, η Leila George, την οποία βλέπω μία στο τόσο τώρα, γιατί τα έκανα σκ@@@ στον γάμο», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη.



