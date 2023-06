Kate Middleton: H μέρα που την επισκίασε το πραγματικό icon, ένα μωρό που ρεύτηκε

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας ήθελε να μιλήσει. Ένα μωρό ντυμένο στα πορτοκαλί, όμως, είχε άλλη άποψη

Τι κι αν ξέρεις ότι μία μέρα θα γίνεις η Βασίλισσα της Αγγλίας; Αν ένα μωρό αποφασίσει ότι θέλει να σταματήσεις να μιλάς για να ρευτεί, θα υπακούσεις. Ακριβώς αυτό έγινε όταν η Kate Middleton επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Παίδων Rivensley Park και, ενώ μιλούσε σε μία ομάδα μαμάδων, ένα μωρό με πορτοκαλί φορμάκι θέλησε να την κάνει να πάψει.

Το παιδί ρεύτηκε δυνατά. «Καλέ, μπράβο σου», του είπε η Kate και οι υπόλοιπες γέλασαν. «Είναι πραγματικά ανακουφιστικό, όταν παλεύεις αιώνες να τα κάνεις να ρευτούν», πρόσθεσε, κοιτώντας τη γυναίκα που το κρατούσε. Η δημοσιογράφος του Telegraph, Victoria Ward, ανέβασε στο Twitter το βίντεο που έχει γίνει viral, τώρα πια, και έγραψε: «Δεν διακόπτει κάθε μέρα ένα τεράστιο ρέψιμο την Πριγκίπισσα της Ουαλίας».

It’s not every day that the Princess of Wales is interrupted by a massive burp 👶

She’s in Nuneaton chatting to parents and health visitors about her new NHS trial that monitors the emotional well-being of newborns pic.twitter.com/M1FONyHbCf