H Gwyneth Paltrow λανσάρει «σοκολάτα με γεύση του αιδοίου της» (μετά το κερί με τη μυρωδιά του)

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είναι αποφασισμένη να εμπνεύσει τις γυναίκες να μην ντρέπονται για το σώμα τους

Σκοπός της Gwyneth Paltrow είναι να εμπνεύσει τις γυναίκες να μην ντρέπονται για το σώμα τους, και αυτό προσπαθεί να το πετύχει μέσα από τους πιο «ιδιαίτερους και δημιουργικούς τρόπους».



Ένας από αυτούς τους τρόπους, είναι και το κερί που κυκλοφόρησε το 2020 με μυρωδιά από το αιδοίο της. Η ίδια μιλώντας για το κερί της «This Smells Like My Pooshy», είχε αποκαλύψει ότι το είχε φτιάξει για να αμφισβητήσει την ιδέα ότι «οι γυναίκες έχουν μάθει να ντρέπονται για το σώμα τους».

«Αν ανάψεις απλώς ένα κερί που γράφει This Smells Like My Vagina και το βάλεις στο τραπεζάκι του σαλονιού, είναι κάπως μια πανκ ροκ κίνηση», πρόσθεσε. Και ομολογουμένως το κερί της συχνά εξαντλείται σε πωλήσεις.

Μετά το κερί με μυρωδιά από αιδοίο της Gwyneth Paltrow, έρχεται τώρα και σοκολάτα με τη γεύση του αιδοίου της

Σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, η σειρά συνεχίζεται και έχουν ήδη παραδώσει τα απαραίτητα έγγραφα για την κυκλοφορία της σοκολάτας με γεύση αιδοίου. Τα έγγραφα κατατέθηκαν στο Γραφείο Εμπορικών Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ και οι αρμόδιοι επί του παρόντος εξετάζουν τα έγγραφα. Η σειρά της Paltrow θα καλύπτει τις γεύσεις «καραμέλα και σοκολάτα».



Τα προϊόντα της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού κυκλοφορούν μέσα από το site της Goop, της εταιρείας που η ίδια ίδρυσε και περιέχει πολλά ακόμη προϊόντα wellness, ενώ συχνά γίνεται διάσημη για τις ιδιαίτερες και ενδιαφέρουσες λίστες δώρων.