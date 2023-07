Η μητέρα του Τζέι Ζι παντρεύτηκε την σύντροφό της - Άκρως εντυπωσιακή και η Μπιγιονσέ

H Γκλόρια Κάρτερ, μητέρα του ράπερ Τζέι Ζ, έκανε coming out το 2017

Την εκλεκτή της καρδιάς της παντρεύτηκε η μητέρα του Τζέι Ζι, Γκλόρια Κάρτερ, σε μια κλειστή τελετή στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Σε αυτήν την σημαντική ημέρα για την ίδια, είχε στο πλευρό της τον γιο της, την εγγονή της, αλλά και τη Μπιγιόνσε η οποία έκανε ένα διάλειμμα από την περιοδεία της για να βρεθεί στην τελετή.



Ο γάμος έγινε στο Tribeca 360° και πέρα από την οικογένεια του Τζέι Ζ, παραβρέθηκαν αρκετοί διάσημοι, όπως η Kelly Rowland, ο Tyler Perry, η παρουσιάστρια του Good Morning America Robin Roberts και η μητέρα της Beyonce, Tina Knowles.

Gloria Carter, the mother of Jay-Z, tied the knot with longtime partner Roxanne Wilshire in New York City on Sunday night. pic.twitter.com/Kf8HYbnqQF — K24 TV (@K24Tv) July 4, 2023



Η Γκλόρια Κάρτερ έκανε coming out το 2017 και ο Τζέι Ζ, έδειξε την υποστήριξή του με ένα τραγούδι που ονομάζεται «Smile», όπου εκείνη έκανε τη δική της εμφάνιση και μίλησε για το πώς είναι να καταπιεσμένη, ως λεσβία.



Στο τραγούδι, ο Τζέι Ζ, ακούγεται να λέει πως «η μαμά είχε τέσσερα παιδιά, αλλά είναι λεσβία/ έπρεπε να προσποιηθεί τόσο πολύ / έπρεπε να κρυφτεί στην ντουλάπα/ έκλαψες με δάκρυα χαράς όταν ερωτεύτηκες / δεν έχει σημασία για μένα αν είναι αυτός ή αυτή / θέλω απλώς να σε δω να χαμογελάς μέσα σε όλο το μίσος».



Η μαμά του Τζέι Ζ είναι επίσης διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος «Shawn Carter», το οποίο ιδρύθηκε το 2002 από τους δυο τους και παρέχει οικονομική βοήθεια σε μαθητές γυμνασίου και προπτυχιακούς φοιτητές με ακαδημαϊκές προοπτικές, που όμως δεν έχουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να ακολουθήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Όσο αφορά τη σχέση της με την Ροξάν Γουίλσιρ, ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2018, ενώ μετά από 5 χρόνια σχέσης, προχώρησαν και στο επόμενο βήμα.

Jay-Z's mom Gloria Carter tied the knot with her longtime partner, Roxanne Wilshire.https://t.co/NOXeh1tzHW July 5, 2023

Στο παρελθόν ο διάσημος ράπερ έχει αναφερθεί ξανά στην σεξουαλικότητα της μητέρας του. Στη διάρκεια μιας εμφάνισης στη σειρά My Next Guest Needs No Introduction του David Letterman στο Netflix, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι όντως δάκρυσε από χαρά όταν η μητέρα του του αποκάλυψε ότι ερωτεύτηκε.

«Φανταστείτε να πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου ως κάποιος άλλος και να νομίζεις ότι προστατεύεις τα παιδιά σου», εξήγησε το 2018. «Για να κάθεται μπροστά μου και να μου λέει: Νομίζω ότι αγαπώ κάποιον, πραγματικά έκλαψα… Έκλαψα γιατί ήμουν τόσο χαρούμενος για εκείνη που ήταν ελεύθερη».