Η Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε γιατί κάποτε ένιωσε «ένα απ' τα χειρότερα συναισθήματα» ως γονιός

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αναφέρθηκε πρόσφατα στην περίοδο που ένας γιατρός τής είπε ότι βλάπτει την υγεία των παιδιών της

Σε άρθρο για την Oprah Daily που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη με τίτλο «Η Μισέλ Ομπάμα είναι σε μια αποστολή να φέρει επανάσταση στο τι τρώνε τα παιδιά μας», η πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ συνεχίζει το έργο που ξεκίνησε στον Λευκό Οίκο για την προώθηση και τη βελτίωση της υγείας και της διατροφής των παιδιών.

H Ομπάμα θυμήθηκε τα πρώτα χρόνια της ως μητέρα που συνήθιζε να ταΐζει τα μικρά παιδιά της έτοιμα τρόφιμα και γεύματα από delivery για λόγους ευκολίας. «Το να παίρνεις έτοιμα φαγητά είναι πιο απλό από το να κόβεις καρότα. Το να παραγγέλνεις delivery είναι μερικές φορές το μόνο για το οποίο έχεις ενέργεια. Ακόμα θυμάμαι να πηγαίνω ένα από τα κορίτσια μου για μια ιατρική επίσκεψη και ο γιατρός να μου λέει ότι όλες αυτές οι απλές επιλογές που έκανα, είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία της. Ήταν ένα από τα χειρότερα συναισθήματα που είχα ως γονιός και μία από τις μεγαλύτερες αφυπνίσεις της ζωής μου. Ήμουν λίγο φοβισμένη, αλλά και λίγο εξοργισμένη».

