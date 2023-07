O Έλτον Τζον έδωσε την τελευταία συναυλία της καριέρας του: «Θα είναι μαζί μου για πάντα»

To συγκινητικό αντίο του καλλιτέχνη και το μεγάλο ευχαριστώ στους φαν

Ο Σερ Έλτον Τζον έδωσε την τελευταία συναυλία της καριέρας του χθες, Σάββατο, στη Στοκχόλμη. Ερμήνευσε 23 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ανάμεσά τους τα hits Bennie and the Jets, Rocket Man, Tiny Dancer και Philadelphia Freedom, ενώ για το encore κράτησε τα Cold Heart, Your Song και Goodbye Yellow Brick Road.

«Όταν ξεκίνησα την τελευταία μου περιοδεία το 2018, δεν μπορούσα να φανταστώ ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα τα σκαμπανεβάσματα που θα συνέβαιναν σε αυτό το τουρ - και σε ολόκληρο τον κόσμο - στην πενταετία που θα ακολουθούσε», είπε στο κοινό. «Και οι φαν μου ήταν εκεί, σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής. Έμειναν μαζί μου, με στήριξαν, έκαναν υπομονή και έρχονταν σε κάθε τελευταία συναυλία. Σήμερα, ήταν μαγικά. Προσπαθώ να το διαχειριστώ, και δεν πιστεύω ότι θα κάτσει μέσα μου τώρα, ενώ τελειώνω την περιοδεία. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο θα μου λείψουν οι φαν και πόσο ταπεινός αισθάνομαι απέναντι σε όλη αυτήν τη στήριξη - θα μείνει μαζί μου για πάντα».

Στη συναυλία, προβλήθηκε βίντεο από τους Coldplay, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του τόσο στη μουσική, όσο και στους ίδιους ως καλλιτέχνες.