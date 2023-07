O Toμ Κρουζ σε σπάνια κοινή εμφάνιση με τον 28χρονο γιο του στη Νέα Υόρκη

O γιος του Τομ Κρουζ, συνόδεψε τον διάσημο πατέρα του σε εκδήλωση για την προώθηση της ταινίας “Mission: Impossible – Dead Reckoning”

Είναι από τις λίγες φορές που συναντάμε τον Τομ Κρουζ να εμφανίζεται παρέα με κάποιο από τα παιδιά του. Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός εντοπίστηκε στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη νέα του ταινία “Mission: Impossible – Dead Reckoning”. Στην παρέα του όμως, βρισκόταν και ο 28χρονος γιος του.



Τόσο ο Τομ Κρουζ όσο και ο γιος του Κόνορ, επέλεξαν casual εμφάνιση για την εκδήλωση, ενώ μαζί τους ήταν και η αδελφή του ηθοποιού, Λι Μαπόδερ. Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός και ο Κόνορ έχουν κάνει κάποιες δημόσιες εμφανίσεις μαζί και στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου ενός αγώνα των Los Angeles Dodgers το 2021 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια.

Tom Cruise and his son Connor made a rare public appearance together at a baseball game over the weekend https://t.co/UGTx9dTNa8 pic.twitter.com/2QGOw9VqFr October 11, 2021



Όσο για τα παιδιά που έχει αποκτήσει ο Τομ Κρουζ, πέρα από τον Κόνορ, τον οποίο απέκτησαν μέσω υιοθεσίας μαζί με τη Νικόλ Κιντμαν, έχουν και την Ιζαμπέλα. Νικόλ Κιντμαν και Κρουζ, ήταν παντρεμένοι από το 1990 έως και το 2001, υιοθετώντας τα δυο παιδιά τους, το 1992 και το 1995.