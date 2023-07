Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Η πραγματική αιτία θανάτου της οφείλεται σε επιπλοκές μετά από επέμβαση για απώλεια βάρους

Απόφραξη λεπτού εντέρου, έδειξε μεταξύ άλλων, το πόρισμα της νεκροψίας, για την αιτία θανάτου της κόρης του Έλβις Πρίσλεϊ

Στις 12 Ιανουαρίου η κόρη και μοναδική κληρονόμος του Έλβις Πρίσλεϊ υπέστη καρδιακή προσβολή στο σπίτι της και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή αργότερα το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ωστόσο μέχρι σήμερα οι φήμες σχετικά με τις αιτίες που προκάλεσαν καρδιακή προσβολή στην 54χρονη κόρη του Πρίσλεϊ ήταν πολλές.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Γραφείου των Ιατροδικαστών της Κομητείας του Λος Άντζελες, τελικά η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ έφυγε από τη ζωή εξαιτίας επιπλοκών που υπέστη, μετά από επέμβαση για απώλεια βάρους.

Παράλληλα τα τοξικολογικά αποτελέσματα έδειξαν ότι βρέθηκαν στο αίμα της οπιοειδή, όπως οξυκωδόνη και βουπρενορφίνη, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της εξάρτησης από οπιοειδή. Υπήρχαν επίσης «ίχνη» κουετιαπίνης, ενός αντιψυχωσικού φαρμάκου, σύμφωνα με το TMZ.

