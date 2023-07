Η Γκόλντι Χον αποκάλυψε γιατί δεν παντρεύτηκε ποτέ με τον Κερτ Ράσελ - Είναι μαζί από το 1984

Μήπως τελικά το μυστικό κρύβεται στο ότι δεν παντρεύτηκαν;

Η Γκόλντι Χον και ο Κερτ Ράσελ ζουν εδώ και περίπου 40 χρόνια έναν αξιοζήλευτο (και αξεπέραστο) έρωτα αλλά ποτέ δεν αποφάσισαν να παντρευτούν και μόλις μάθαμε το γιατί από τη Χον.

Η ίδια απάντησε στο CNN όταν ρωτήθηκε σχετικά, «γιατί να το κάνουμε; Δεν είναι αυτή καλύτερη ερώτηση;». Όπως εξήγησε, τόσο εκείνη όσο και ο Κερτ Ράσελ έχουν δει τα αποτελέσματα ενός γάμου που καταλήγει σε χωρισμό.

«Όταν δεν τα καταφέρνεις, καταλήγει να είναι μεγάλη υπόθεση», εξήγησε η Γκόλντι Χον, η οποία στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Γκας Τρικόνις από το 1969 έως το 1976 και αργότερα με τον μουσικό Μπιλ Χάντσον από το 1976 έως το 1982.

Αναφερόμενη στο διαζύγιο είπε:

Έπειτα, ο συνομιλητής της, είπε στην Γκόλντι Χον ότι «δεν πρόκειται να χωρίσεις». Τότε εκείνη απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια:

Actress Goldie Hawn sat down with CNN's Chris Wallace to discuss her relationship with Kurt Russell and why they have never married. pic.twitter.com/q6ihV605Be