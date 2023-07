Η Τέιλορ Σουίφτ μόλις έγινε η πρώτη γυναίκα με τέσσερα άλμπουμ ταυτόχρονα στο αμερικανικό Top 10

Παράλληλα κατέρριψε το ρεκόρ της Μπάρμπρα Στρέιζαντ

Πριν έναν μήνα μπήκε στη λίστα του Forbes με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες και τώρα η Τέιλορ Σουίφτ μόλις έγινε η πρώτη γυναίκα και η τρίτη καλλιτέχνις που έχει τέσσερα άλμπουμ στο Top 10 του αμερικανικού album chart ταυτόχρονα.

Κάπως έτσι έσπασε κάθε ρεκόρ αφού παράλληλα κατέρριψε το ρεκόρ της Μπάρμπρα Στρέιζαντ με αποτέλεσμα να γίνει η καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα No 1 άλμπουμ στην ιστορία. Να σημειωθεί ότι το τελευταίο άλμπουμ της 33χρονης, "Speak Now (Taylor's Version)", έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του Billboard 200 με 716.000 αντίτυπα. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις φυσικές πωλήσεις με τις ψηφιακές πωλήσεις και το streaming.

Taylor Swift Becomes First Woman to Have Four Albums on Billboard’s Top 10 at Once https://t.co/6GWr6CgUoc