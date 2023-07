H Μαρία Μενούνος έγινε μητέρα - Η πρώτη φωτογραφία με την κόρη της και το ελληνικό όνομα

Η μητρότητα ήρθε για πρώτη φορά στη ζωή της

H Μαρία Μενούνος και ο σύζυγός της Κέβιν Αντεργκάρο έγιναν για πρώτη φορά γονείς. H ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε το US Magazine, με την Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια και τον σύζυγό της να φωτογραφίζονται μαζί με το νέο μέλος της οικογένειάς τους, για το εξώφυλλο του περιοδικού.

Το όνομα του νέου μέλους θα είναι Αθηνά - Αλεξάνδρα και τη φωτογραφία του περιοδικού δημοσίευσε η Μαρία Μενούνος μέσα από Instagram. «Επιτέλους ξέρω πού ανήκω» είπε στην πρώτη της συνέντευξη μετά τη γέννηση του μωρού και πρόσθεσε: «Ήταν η πιο ιδιαίτερη στιγμή της ζωής μου. Ο γιατρός την άρπαξε κυριολεκτικά και την οδήγησε πάνω μου. Κάθισα μαζί της στο στήθος μου και ο Κέβιν κι εγώ κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον σαν, "Ω, Θεέ μου". Ήταν απλώς σκέτη χαρά».

«Η Αθηνά είναι το μωρό θαύμα μας. Της είμαι τόσο ευγνώμων. Ξέραμε ότι θέλαμε ένα ελληνικό όνομα. Είχαμε μια λίστα και όλοι λένε όταν δείτε το μωρό, θα το μάθετε, αλλά αυτό ήταν εντελώς αναληθές για εμάς. Λέγαμε "τι κάνουμε;". Η Αθηνά είναι η θεά του πολέμου και της σοφίας, και ο Κέβιν αγάπησε τη δύναμη αυτού του ονόματος, οπότε αυτό ήταν! Η Αθηνά γεννήθηκε στο Μιλγουόκι και ήμασταν εκεί μια εβδομάδα πριν, οδηγώντας την παρένθετη μητέρα στα ραντεβού του γιατρού και δειπνούσαμε με την οικογένειά της. Αλλά καθώς πλησιάζαμε στην ημερομηνία, της κλείσαμε ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο μαζί μας, ώστε να είναι πιο κοντά στο νοσοκομείο. Φτάσαμε λοιπόν στο ξενοδοχείο, και έγινε εκείνο το βράδυ!» δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Μενούνος.

