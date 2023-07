Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι με το αγαπημένο off-duty look της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όπως και η Χέιλι Μπίμπερ, λατρεύουν το off-duty look της Νταϊάνα

Φυσικά και η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν ένα fashion icon, που η στιλιστικές της επιλογές επηρεάζουν ακόμα την βιομηχανία της μόδας και πολλούς ανθρώπους. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το Revenge LBD φόρεμα ή το polka-dot φόρεμα που φόρεσε όταν έφυγε από το μαιευτήριο με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ νεογέννητο ή ακόμα και το κόκκινο πουλόβερ με τα πρόβατα; Μα πιο πολύ από όλα θυμόμαστε το καθημερινό της look με το oversized φούτερ και την ποδηλατική βερμούδα.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, που είναι fan του στιλ της πριγκίπισσας, εμφανίστηκε με το πιο αναγνωρίσιμο look της σε μια βόλτα με τον σκύλο της και μια φίλη στην Νέα Υόρκη. Το athleisure look του μοντέλου αποτελούνταν από ένα Reebok φούτερ, μαύρη ποδηλατική βερμούδα, μαύρα γυαλιά ηλίου, χρυσούς κρίκους και λευκά sneakers. Ομολογουμένως ήταν σχεδόν copy paste με το look της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

splashnews.com

splashnews.com

Δες στην παρακάτω gallery τα casual looks της πριγκίπισσας Νταϊάνα!