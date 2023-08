Άνγκους Κλάουντ: Πέθανε ο 25χρονος ηθοποιός από το «Euphoria» - Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του

Ο Άνγκους Κλάουντ «πάλευε με σοβαρές αυτοκτονικές σκέψεις» μετά τον θάνατο του πατέρα του, αναφέρει πηγή κοντά στην οικογένεια

Σε ηλικία 25 ετών πέθανε ο Άνγκους Κλάουντ, πρωταγωνιστής στην επιτυχημένη σειρά «Euphoria», του HBO. Ο Κλάουντ, ο οποίος υποδυόταν τον έμπορο ναρκωτικών Fezco «Fez» O'Neill, πέθανε τη Δευτέρα στο σπίτι της οικογένειάς του στο Όκλαντ της Καλιφόρνια.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc