Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν πήγε να δει Μπάρμπι με το σωστό outfit: «Το ροζ είναι το χρώμα μου»

Νιώθει Ken και έχει το σωστό energy

Υπήρξε μία σιωπηλή συμφωνία για εμάς τους fans της Μπάρμπι που έλεγε ότι δεν πας να δεις την ταινία στο σινεμά αν δεν ντυθείς σε barbiecore τόνους. Εγώ μπορεί να μην τήρησα τη συμφωνία, αλλά ο 75χρονος συγγραφέας και σεναριογράφος του "Game of Thrones", Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν έβαλε ροζ, που είναι και το χρώμα του, όπως δήλωσε.

«Πήγα να δω την Μπάρμπι με τη γλυκύτατη γυναίκα μου. Μου είπε ότι μου πάει το ροζ #imkenough». Yes, you are. Άρεσε πάρα πολύ και στους απανταχού fans, οι οποίοι αστειεύτηκαν με το Game of Thrones και την Μπάρμπι. Υπήρξαν βέβαια και εκείνοι που θεωρούν ότι χάνει χρόνο και για αυτό δεν λέει να τελειώσει το βιβλίο του, "Winds of Winter".

Έχουν κι ένα δίκιο, διότι το περιμένουν εδώ και 12 χρόνια, και είναι ήδη απογοητευμένοι με το φινάλε του Game of Thrones, που βασίστηκε στη φαντασία των δημιουργών, David Benioff και D.B. Weiss, εφόσον ο Μάρτιν δεν είχε γράψει το επόμενο βιβλίο στη σειρά.

Ας αφήσουμε τον άνθρωπο στην ησυχία του, να χαρεί μία καλοκαιρινή ταινία. Μάς ενημέρωσε εξάλλου την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει κάνει πρόοδο με το βιβλίο. «Και ναι, φυσικά και δουλεύω πάνω στο WINDS OF WINTER. Κάθε μέρα σχεδόν. Γράφω, ξαναγράφω, διορθώνω. Κάνω σταθερή πρόοδο. Ίσως όχι τόσο γρήγορα όσο θα ήθελα εγώ ή εσείς, αλλά προχωρά».