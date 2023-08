Η Τζένιφερ Λόρενς φόρεσε έναν «απαγορευμένο» συνδυασμό (και μας άρεσε πολύ)

Η Τζένιφερ Λόρενς ξέρει πως να σπάει τους κανόνες

Σε όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει και μόδα. Αυτά τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και το ένα επηρεάζει το άλλο. Σε όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν τέθηκαν κάποιοι κανόνες όσον αφορά στα ρούχα, οι οποιοι πλέον δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν διότι τα όρια έχουν θολώσει, η μόδα εξερευνά και πειραματίζεται και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν στερεότυπα και παγιωμένες αντιλήψεις σε κάτι τόσο ρευστό και ευμετάβλητο.

Ένας από αυτούς τους κανόνες ήταν και το ότι απαγορεύεται να φοράς μαύρο με μπλε σκούρο. Δεν πάνε μεταξύ τους έλεγαν. B*tch please! Αυτός ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ σικάτος και μινιμαλιστικός. Sorry, not sorry, αλλά δεν ήξεραν τι έλεγαν. Μια γυναίκα που πρόσφατα εμφανίστηκε με αυτόν τον «απαγορευμένο» συνδυασμό είναι η Τζένιφερ Λόρενς.

GETTY IMAGES

Η διάσημη ηθοποιός εθεάθει στη Νέα Υόρκη να σπάει το κατεστημένο και να πηγαίνει κόντρα στα στερεότυπα της μόδας με ένα κομψό outfit. Η Λόρενς φόρεσε ένα baggy navy blue φαρδύ παντελόνι, με ένα ανοιχτόχρωμο μπλε πουκάμισο και τα συνδύασε με ένα μαύρο tank top. Εκτός όμως από το top, η Λόρενς σέταρε το look της και με μαύρα slingbacks με kitten heels για extra stylish points. Η πινελιά με την σκούρα πράσινη τσάντα έδεσε το όλο σύνολο και του έδωσε μια μοντέρνα νότα.

Πολλά μπράβο στην Τζένιφερ για την τόλμη της και ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλες celebrities το παράδειγμά της.