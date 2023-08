H κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Πιτ, αφού ξύρισε το κεφάλι της, έβαψε ροζ τα μαλλιά της

H νέα εμφάνιση της Σιλό Τζολί-Πιτ στην Καλιφόρνια, μας εξέπληξε ξανά ευχάριστα

Μπορεί να μην κάνει συχνά δημόσιες εμφανίσεις, ωστόσο η Σιλό Τζολί-Πιτ γνωρίζει καλά πως να κάνει την παρουσία της αισθητή. Η 17χρονη κόρη του διάσημου πρώην ζευγαριού επιλέγει να κρατήσει χαμηλό προφίλ και να απέχει από τα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο οι εμφανίσεις της αποσπούν το ενδιαφέρον.

Αυτή τη φορά βρέθηκε στην Καλιφόρνια και συγκεκριμένα στα καταστήματα Erewhon, προκειμένου να απολαύσει φαγητό μαζί με έναν φίλο της.

Angelina Jolie, Brad Pitt’s daughter Shiloh, 17, debuts pink buzzcut during lunch with friend in LA https://t.co/ps9Euf7v8R pic.twitter.com/rzxprFtQTG